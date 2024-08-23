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Как избавиться от черной плесени в ванной: хитрый способ, о котором мало кто знает

Андрей Ганчук
23 августа 2024, 13:13
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Вы узнаете, чем лучше всего уничтожить черную плесень, когда попробуете простой способ со спецсредством и ватными дисками, и перекроете ей источник питания.
плесень
Как убрать плесень в ванной на стыках, и что нужно сделать, чтобы она снова не появилась / Скриншот YouTube

Не секрет, что не так сложно вывести плесень, как не допустить ее повторного появления. Поэтому помимо вопроса о том, чем убрать плесень со швов в ванной, возникает и другой: как не дать ей снова разрастись. Мы нашли для вас полезные советы, которые должны помочь решить обе эти проблемы.

Блогер на YouTube Виктор Цеплинский рассказал, что нужно делать, чтобы не было плесени в ванной, и поделился одной простой хитростью, как с ней эффективно бороться.

Можно ли вывести черную плесень и что для этого делать

Купите средство против плесени

Лучше всего приобрести специальное средство, которое предназначено для борьбы с плесенью. Однако если его просто брызгать на участки с плесенью, воздействие вряд ли будет продолжительным. В таком случае эффект быстро исчезает.

Простой способ борьбы с плесенью

Нужно взять ватные диски и порезать их на полоски. Далее побрызгать полоски купленным средством и положить в стыки в ванной. Нужно, чтобы был долгий контакт между средством и плесенью. Когда полоски высыхают, их снова следует побрызгать.

Как исчезает плесень в вашей ванной

Черная плесень при таком способе становится сначала темно-коричневого цвета, потом светло-коричневого, и выводится практически до полной белизны.

Ватные диски со средством против плесени помогают в ситуации, когда плесень легко удаляется с герметика между ванной и плиткой, а вот со швов ее убрать уже трудно.

Что делать, чтобы плесень не появилась снова

Нужно исключить питание для плесени, чтобы у нее не было возможности дальше расти. Если в ванной бортик наклонен в сторону стенки, и на нем постоянно собирается вода, его нужно вытирать. Иначе плесень получает возможность для постоянного питания.

Надо сделать так, чтобы влага не задерживалась в стыках, и тогда плесень не сможет распространяться.

Смотрите видео, как избавиться от плесени при помощи ватных дисков:

Кто такой Владимир Цеплинский?

Владимир Цеплинский – блогер на YouTube, который делится на своем канале разными полезными советами. У канала более 100 тысяч просмотров, указано в описании.

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