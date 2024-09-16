Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Питание кота, включая частоту кормлений, является ключевым фактором для поддержания его здоровья. Главред выяснил сколько раз в день должен есть кот.

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Сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ удивит / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Правильное питание кота является чрезвычайно важным аспектом ухода, который непосредственно влияет на его здоровье и благополучие. Количество кормлений в день зависит от возраста, веса и состояния здоровья животного. Эксперты из проекта "AnimalWised" поделились подробными рекомендациями о том, как часто и чем кормить новорожденных котят, молодых котов и взрослых котов, учитывая их потребности на разных этапах жизни.

Сколько раз в день должен есть котенок

Если вам нужно ухаживать за новорожденным котенком, особенно за брошенным, важно кормить его правильно с первых дней жизни.

Согласно экспертам, "в первые 10-15 дней жизни котенку нужно будет есть каждые 2-3 часа, как днем, так и ночью.

"Это чрезвычайно важно, поскольку котята нуждаются в регулярном питании для правильного развития", - указывают они.

Для этого используйте специальное молоко для котят, которое можно приобрести в ветеринарных клиниках или специализированных магазинах.

Эксперты "AnimalWised" также отмечают, что "на 3-4 неделе жизни котенка можно начинать вводить корм, однако молоко остается важным компонентом питания до момента полного отлучения".

Смотрите видео о том, нужно ли оставлять коту еду на ночь:

Сколько раз в день кормить кошек сухим кормом

После первого месяца жизни котенок может питаться самостоятельно. "AnimalWised" советуют оставлять сухой корм и воду в свободном доступе, чтобы котенок мог есть, когда захочет. Однако они подчеркивают, что "сухой корм содержит мало влаги, поэтому идеальным вариантом является сочетание сухих и влажных кормов".

Сколько коту нужно влажного корма в день

Влажный корм не стоит оставлять в миске на целый день, поскольку он может быстро испортиться.

"Лучше всего предлагать влажный корм четыре раза в день, чтобы обеспечить оптимальный баланс питания для вашего котенка", - добавляют эксперты.

Сколько раз в день кормить взрослого кота

Взрослые коты, как и котята, нуждаются в балансе между сухим и влажным кормом. Эксперты рекомендуют кормить взрослых котов 3-5 раз в день, в зависимости от их потребностей.

"Регулярные кормления в течение дня улучшают обмен веществ у кота и помогают избежать проблем с лишним весом", - отмечают в "AnimalWised".

Также эксперты рекомендуют уделить внимание гидратации, поскольку "коты, которых кормят несколько раз в день, пьют больше воды, что помогает избежать проблем с почками и мочевыводящими путями".

Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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