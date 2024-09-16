Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Правильное питание кота является чрезвычайно важным аспектом ухода, который непосредственно влияет на его здоровье и благополучие. Количество кормлений в день зависит от возраста, веса и состояния здоровья животного. Эксперты из проекта "AnimalWised" поделились подробными рекомендациями о том, как часто и чем кормить новорожденных котят, молодых котов и взрослых котов, учитывая их потребности на разных этапах жизни.
Сколько раз в день должен есть котенок
Если вам нужно ухаживать за новорожденным котенком, особенно за брошенным, важно кормить его правильно с первых дней жизни.
Согласно экспертам, "в первые 10-15 дней жизни котенку нужно будет есть каждые 2-3 часа, как днем, так и ночью.
"Это чрезвычайно важно, поскольку котята нуждаются в регулярном питании для правильного развития", - указывают они.
Для этого используйте специальное молоко для котят, которое можно приобрести в ветеринарных клиниках или специализированных магазинах.
Эксперты "AnimalWised" также отмечают, что "на 3-4 неделе жизни котенка можно начинать вводить корм, однако молоко остается важным компонентом питания до момента полного отлучения".
Смотрите видео о том, нужно ли оставлять коту еду на ночь:
Сколько раз в день кормить кошек сухим кормом
После первого месяца жизни котенок может питаться самостоятельно. "AnimalWised" советуют оставлять сухой корм и воду в свободном доступе, чтобы котенок мог есть, когда захочет. Однако они подчеркивают, что "сухой корм содержит мало влаги, поэтому идеальным вариантом является сочетание сухих и влажных кормов".
Сколько коту нужно влажного корма в день
Влажный корм не стоит оставлять в миске на целый день, поскольку он может быстро испортиться.
"Лучше всего предлагать влажный корм четыре раза в день, чтобы обеспечить оптимальный баланс питания для вашего котенка", - добавляют эксперты.
Сколько раз в день кормить взрослого кота
Взрослые коты, как и котята, нуждаются в балансе между сухим и влажным кормом. Эксперты рекомендуют кормить взрослых котов 3-5 раз в день, в зависимости от их потребностей.
"Регулярные кормления в течение дня улучшают обмен веществ у кота и помогают избежать проблем с лишним весом", - отмечают в "AnimalWised".
Также эксперты рекомендуют уделить внимание гидратации, поскольку "коты, которых кормят несколько раз в день, пьют больше воды, что помогает избежать проблем с почками и мочевыводящими путями".
Что известно о AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
Вам также может быть интересно:
- Как понять, что кот любит вас больше, чем других: 7 главных признаков
- Женщина отправила своего кота на кремацию, а через четыре дня он вернулся домой
- Еще те лошадки-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред