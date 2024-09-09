Как понять, что кот любит вас больше, чем других: 7 главных признаков

У котов есть свои особые способы проявлять любовь к хозяевам, но эти признаки можно легко пропустить, если не знать, на что обращать внимание. Об этом пишет Mirror.
Как понять, что кот вас любит
В видеоролике в TikTok Animal Studios объясняет некоторые признаки, которые легко не заметить, но которые "доказывают, что ваш кот любит вас больше всего на свете".
"Они относятся к вам так, будто вы кот. Когда коты не чувствуют угрозы со стороны других котов, они проявляют привязанность, трутся о них, спят рядом и находятся в их присутствии", - говорится в ролике.
Итак, если ваш кот трется своим телом о ваше, это "верный признак того, что ваш кот принял вас в свою социальную группу".
В видео добавляется: "Они следуют за вами в комнату. Если кот ходит за вами, это означает, что он хочет быть рядом с вами".
Если кот заходит в вашу спальню, когда вы спите, вы можете быть спокойны, зная, что он не только любит вас, но и доверяет вам.
"Некоторые кошки чувствуют угрозу от размера человека. Как следствие, они могут чувствовать себя в большей безопасности рядом с человеком, когда лежат на кровати, чем когда ходят", - отмечают эксперты.
Также в видео рассказывается о признаке, который знает большинство владельцев кошек: "Они медленно моргают глазами. Счастливые коты, как правило, моргают медленно и мягко. Люди могут имитировать этот жест и общаться со своими котами".
Что касается других признаков, Animal Studios утверждает, что вам повезло, если ваш кот разминает лапы, как котенок, поскольку это то, что они делают, когда хотят, чтобы у их матери выделилось молоко.
В видео также добавляют, что не менее важным является правильное мяуканье.
"Мяуканье - это способ общения котов с людьми. Это очень эффективный способ нажимать на кнопки, дергать за струны наших сердец и заставлять нас делать то, что они хотят, то ли давать им лакомство, то ли уделять внимание", - отмечают эксперты.
Признаки того, что кот вас любит - видео:
@animals_studio_ 7 Signs That Proves Your Cat Love You #cat#pet#catworld♬ Cute pop comical songs - Shintaro Aoki
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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