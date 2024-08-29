Даже следа не останется: 4 проверенных способа, как избавиться от шерсти кота на диване

Коты и собаки приносят своим владельцам много радости и положительных эмоций. Но пребывание домашних животных в доме часто имеет и ряд "побочных эффектов". Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы кошек и собак - это шерсть, которая остается на мебели, коврах и во всех других местах дома. И поэтому часто приходится искать ответ на вопрос, чем собрать шерсть с дивана, ковров и одежды.
В программе "Все буде добре" рассказали, как очистить мебель от кошачьей шерсти.
1. Валик для очистки одежды
Липкими валиками для очистки вещей можно почистить от шерсти одежду и мебель. Однако если вещей очень много, или нужно убрать кошачью шерсть с мебели, то этот метод вряд ли подойдет, ведь придется потратить на это очень много таких валиков.
2. Швабра с поролоновой губкой
Можно приобрести швабру, на конце которой прикреплена поролоновая губка, и чистить ею шерсть с ковров и мебели. Такой способ получится дешевле, чем очистка липкими валиками, ведь такой шваброй можно будет пользоваться длительное время, не заменяя ее. Поролон во время очистки должен быть сухим, а не влажным.
3. Стеклоочиститель
Ручной стеклоочиститель также может помочь, если вы в поисках того, что хорошо убирает шерсть. Таким образом можно быстро и эффективно отчистить шерстяные следы, особенно на коврах.
4. Воздушный шарик и вода
Таким способом можно очищать от шерсти одежду. Один из его плюсов в том, что таким образом можно чистить даже деликатные ткани.
Нужно надуть воздушный шарик, немного обмакнуть его в воду и "пройтись" им по одежде, на которой есть шерсть.
Смотрите видео о том, как бороться с шерстью животных на мебели и одежде:
Что за программа "Все буде добре"?
"Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года.
Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.
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