Даже следа не останется: 4 проверенных способа, как избавиться от шерсти кота на диване

Такими способами можно очистить от шерсти домашних любимцев не только диваны и другую мебель, но и ковры и одежду.

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Как избавиться от шерсти кота на диване, коврах и одежде/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Коты и собаки приносят своим владельцам много радости и положительных эмоций. Но пребывание домашних животных в доме часто имеет и ряд "побочных эффектов". Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы кошек и собак - это шерсть, которая остается на мебели, коврах и во всех других местах дома. И поэтому часто приходится искать ответ на вопрос, чем собрать шерсть с дивана, ковров и одежды.

В программе "Все буде добре" рассказали, как очистить мебель от кошачьей шерсти.

1. Валик для очистки одежды

Липкими валиками для очистки вещей можно почистить от шерсти одежду и мебель. Однако если вещей очень много, или нужно убрать кошачью шерсть с мебели, то этот метод вряд ли подойдет, ведь придется потратить на это очень много таких валиков.

2. Швабра с поролоновой губкой

Можно приобрести швабру, на конце которой прикреплена поролоновая губка, и чистить ею шерсть с ковров и мебели. Такой способ получится дешевле, чем очистка липкими валиками, ведь такой шваброй можно будет пользоваться длительное время, не заменяя ее. Поролон во время очистки должен быть сухим, а не влажным.

Очистка кошачьей шерсти с ковров/ скрин

3. Стеклоочиститель

Ручной стеклоочиститель также может помочь, если вы в поисках того, что хорошо убирает шерсть. Таким образом можно быстро и эффективно отчистить шерстяные следы, особенно на коврах.

Очистка кошачьей шерсти с ковров/ скрин

4. Воздушный шарик и вода

Таким способом можно очищать от шерсти одежду. Один из его плюсов в том, что таким образом можно чистить даже деликатные ткани.

Нужно надуть воздушный шарик, немного обмакнуть его в воду и "пройтись" им по одежде, на которой есть шерсть.

Очистка кошачьей шерсти с одежды/ скрин

Смотрите видео о том, как бороться с шерстью животных на мебели и одежде:

Что за программа "Все буде добре"? "Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года. Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.

Универсальное чистящее средство своими руками/ Инфографика: Главред

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