То, что домашний любимец вернулся домой стало настоящим шоком для хозяев, они называют это чудом.

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В семье назвали чудом возвращение домашнего любимца / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с BBC

В графстве Чешир, что в Британии одна из семей получила настоящий шок и начала верить в чудеса после того, как пережила горе - потерю домашнего любимца, кота Фрэнки.

Как пишет BBC, 16-летний полосатый четвероногий пропал без вести в середине мая. В течение нескольких дней его разыскивала владелица миссис Рэйчел Фицсаймонс, а впоследствии нашла тело похожего на ее любимца кота на автомагистрали М6.

Работники соответствующей службы отдали его семье для кремации. Через некоторое время порох Фрэнки привезли семье. Однако прошло несколько дней и произошло чудо - Фрэнки вернулся домой.

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Кот был истощен, голоден, но жив. Сын Рэйчел назвал это настоящим чудом, а сама владелица пришла к выводу, что кремировала чужого кота.

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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