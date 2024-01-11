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Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит

Юрий Берендий
11 января 2024, 05:30
Главред выяснил, почему коты так странно ведут себя перед зеркалом и могут ли эти домашние любимцы распознавать себя в зеркальном отражении.
Вот, что на самом деле видят коты в зеркале: ответ вас точно поразит
Что видят коты в зеркале - почему кот ведет себя странно / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Возможно, вы заметили, как ваш кошачий друг раз или два пялился на себя в зеркало или на другую блестящую поверхность. Но понимают ли кошки зеркала? Знают ли они, что смотрит на себя?

Что кошки видят в зеркале?

Почти полвека ученые изучают концепцию самопознания у животных, в том числе кошачье самосознание. Для многих существ доказательства этого когнитивного навыка остаются неубедительными.

Это не значит, что нашим пушистым друзьям не хватает ума, чтобы распознать себя; скорее всего, дело в когнитивных способностях их вида.

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"Чтобы распознать свое зеркальное отражение, нужна очень сложная интеграция информации о себе, своих движениях и том, что вы видите перед собой в этом стекле", - рассказывает National Geographic психолог животных Диана Рейсс. Для котов и кошек зеркало - это продолжение пространства, а не предмет, стоящий перед ними.

Ваша кошка узнает себя в зеркале?

Как объясняет Popular Science,

коты на самом деле не узнают себя в зеркале, несмотря на то, что вы видите в тех милых кошачьих видео или в собственном доме. Когда они замечают в зеркале котенка, некоторые кошки прячутся за зеркалом, чтобы найти другого кота, некоторые игнорируют отражение, а другие "ведут себя настороженно или агрессивно по отношению к тому, что выглядит как другой кот, способный прекрасно противодействовать его собственным жестам".

Раздутый хвост и наклоненные уши - это реакция на "угрозу" собственного отражения.

Эта "атакующая поза" может показаться, будто ваша кошка машет сама себе, пишет Popular Science, но на самом деле она находится в режиме защиты.

Причина, почему коты не осознают, что смотрят на себя, на самом деле довольно проста. Они не полагаются на свое зрение так, как мы. Вместо этого они полагаются на свое обоняние, чтобы идентифицировать предметы, других кошек и даже нас - своих родителей. Они просто не узнают свое отражение, потому что оно не пахнет ими.

Как ведут себя кошки, когда видят свое отражение в зеркале?

Коты демонстрируют широкий спектр реакций, когда видят себя в зеркале.

  • Они играют - если ваш кот подходит к зеркальному отражению и пытается игриво похлопать лапами, возможно, он стремится поиграть и хотел бы больше общаться с вами.
  • Они нападают - если ваша кошка сразу же нападает на зеркало, она может чувствовать себя на грани или в состоянии стресса. С другой стороны, агрессивная реакция на свое отражение вполне обоснована, если учесть, что другая кошка может вызвать у нее ощущение угрозы.
  • Они прыгают - кошки довольно редко испытывают шок, поскольку обычно они хорошо знают, кто находится в их непосредственном окружении, поэтому появление другого кота может вызвать у них шок.
  • Они мурлыкают - если котам нравится то, что они видят, и они чувствуют себя дружелюбно, они могут начать мурлыкать и тереться о зеркало. Однако, если кот трется о другую мебель, стены или поверхности, он пытается обозначить свою территорию, чтобы не было путаницы по поводу того, что принадлежит ему, когда появится "новый кот".
  • Они исследуют - многие любознательные коты могут попытаться прикоснуться к своему отражению, позвать мяуканьем нового кота в зеркале или даже заглянуть за зеркало, чтобы попытаться добраться до него.
  • Они игнорируют - коты также являются существами привычки, и они быстро учатся. Поэтому, если ваш кот регулярно проходит мимо зеркала в одном и том же месте каждый день, он вряд ли будет продолжать давать дикую реакцию. Довольно скоро он поймет, что не понимает кота в зеркале, но он не является угрозой.

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