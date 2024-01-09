Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегать

Главред выяснил, с какими типами мужчин лучше не начинать романтические отношения из-за вероятности нанесения психологических травм и долгого восстановления.

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Каких мужчин лучше избегать - психолог назвала 7 типов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Существуют типы мужчин, которых лучше обходить и избегать контактов с ними. Они могут только опустошить и насытить жизнь негативом. Об этом сообщает психолог Каролина Мирошниченко в своем видео в YouTube.

Не здоровая настойчивость

По словам психолога, это не те мужчины, которые просто всегда добиваются своего, а действительно болезненно настаивают в самом начале отношений.

"Эти мужчины пытаются в первые дни недели знакомства сделать так, чтобы он был в вашей жизни каждый день. Он зажигает подарками, цветами айфона, мы телефонами, разнообразными и или если у него нет на то возможность уйти это просто постоянное его присутствие", - указывает психолог.

Она указывает на то, что на самом деле мужчины подобной модели поведения хотят сразу забрать вас в свою ловушку.

Обычно это поведение типичного агрессора, который дальше будет проявляться все настойчивее и можно грубее.

"Пока вы уже не будете сидеть беременная без денег и без друзей, я знаю, звучит как фильм ужасов о том, как я думаю, это не секрет, что агрессоры создают как можно скорее все условия, чтобы женщина зависела от него полностью", - отмечает Каролина Мирошниченко.

Не эмпатийные мужчины

Психолог указывает на то, что некоторые мужчины не способны пользоваться чувством эмпатии (сопереживать).

"Они не умеют чувствовать, понимать своих эмоций и, соответственно, эмоций других людей. Соответственно, они не смогут понять ваше какое-то негативное состояние, сопереживать вашим эмоциям, послушать вас просто, когда это вам надо", - говорит гештальт-терапевт.

Смотрите видео о том, каких мужчин нужно избегать в вашей жизни:

Однако, это не означает, что он должен плакать на вашу историю о больном котике. Психолог добавляет, что важно, чтобы ваш партнер мог вас выслушать и был вовлечен в негативную или наоборот приятную историю, которая с вами случилась. Женщине также важно увидеть и почувствовать от своего избранника какой-то фидбэк и быть услышанной.

Если же женщина не чувствует обратной связи от своего любимого, то по мнению Каролины Мирошниченко это означает, что такие мужчины воспринимают своих жен только как аксессуар.

Агрессивное поведение

Мужчина с агрессивным поведением чаще всего сердится, когда что-то идет не по его сценарию, не по его плану или когда он не способен удовлетворить сам свои потребности относительно сценария.

"У мужчины с агрессивным поведением понятно, что реакция на то, что ему не нравится, становится агрессия. Не всегда такие мужчины прибегают к побоям женщины, но побои не являются исключением. Он видит картинку мира определенным образом, построение отношений с любым человеком, сейчас мы говорим конкретно с женщиной, вот по такому определенному сценарию. И если женщина эти планы разрушает, меняет, перемешивает и отменяет, у него поднимается агрессия. Конечно, в начале отношений очень сильно подобная агрессия маскируется. И поэтому нужно быть как можно осторожнее с подобным видом мужчин", - указывает психолог.

Манипуляции

Каролина Мирошниченко отмечает, что это могут быть различные игры, проверки на верность, непонятный, нестандартный ход действий.

"Вообще с мужчинами-манипуляторами нужно быть как можно осторожнее, потому что они, конечно, все перекручивают таким образом, чтобы вы были виноваты даже в той ситуации, которая вас не касается. Все это делается с целью сделать развить у вас перманентное чувством вины. Ведь человек с перманентным чувством вины постоянно сомневается в своих поступках. И тогда ему легче оправдывать свои манипуляции", - добавляет гештальт-терапевт.

Все плохие, а один я хороший

Общаясь с мужчинами такого типа, сразу бросится в глаза то, как они рассказывают о себе, о своем коллективе на работе, своей семье и друзьях

"Осознайте лишь одно если у него все лживые, неискренние, некрасивые предатели, обманщики, то вы будете следующая рано или поздно, но будете", - резюмирует психолог.

Мужчины, которые искажают реальность

Такая категория мужчин заставляют вас чувствовать себя неуверенными в себе и разбираться с "собственными тараканами", которых возможно и нет вовсе.

"Такое чувство о себе рядом с мужчиной появляется тогда, когда постепенно, но уверенно мужчина искривляет реальность, когда он любую ситуацию искажает так, что будто вы неправильно поняли", - указывает психолог.

По ее словам, мужчины такого типа могут исказить реальность так, что женщина сможет простить даже супружескую измену и даже в конце-концов сама останется виновной.

Злопамятные мужчины

По мнению психолога, такие мужчины вообще не достойны быть в нормальных, адекватных, здоровых, экологических отношениях. Они всегда будут искать, шанс для мести. Они часто могут даже усиливать реальность и, опять же, искажать ее и в такой ситуации.

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