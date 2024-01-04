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Как определить характер вашего кота по цвету шерсти: невероятная точность

Юрий Берендий
4 января 2024, 17:01
Главред выяснил, может ли цвет шерсти кота указывать на его активность и черты характера.
Как определить характер вашего кота по цвету шерсти: невероятная точность
Как определить характер вашего кота по цвету шерсти - как выбрать кота / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Подобно людям и другим животным, каждый домашний кот обладает уникальной индивидуальностью. Эта индивидуальность формируется под влиянием различных факторов, включая пол, гормональные факторы, семью и даже процесс социализации, когда животное было еще котенком. Порода также имеет важное влияние. Все мы знаем, что разные породы имеют разные черты характера, но о смешанных породах кошек трудно сказать.

Некоторые утверждают, что существует прямая связь между уровнем меланина и дофамина в организме кошки. В свою очередь, это может повлиять на характер кошки. Эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер рассказала о том, как цвет шерсти может влиять на характер кошки.

Влияет ли цвет шерсти на характер кошки?

Меланин - это общий термин для обозначения цветовых пигментов животных. Более высокая концентрация меланина приводит к более темному цвету кожи или меха.

Джози Тернер подчеркивает, что в отчете за 2015 год обобщены предыдущие исследования меланокортиновой системы, и утверждается, что "[лица] с более темной пигментацией плейотропно связаны с более высокими уровнями агрессии, сексуальности и социального доминирования, чем лица с более светлой пигментацией".

Она добавляет, что в том же отчете говорится, что на эти исследования влияют многие другие факторы, помимо цвета кожи и шерсти. Кроме того, не упоминаются конкретные корреляции с кошками. Отчет только предполагает, что существует большая вероятность того, что определенные цвета могут иметь соответствующие модели поведения. Но она не утверждает, что все эти разные цвета означают, что они будут вести себя предсказуемым образом. Есть слишком много других факторов.

Черные кошки

В своем материале, Джози Тернер указывает на то, что во многих культурах черные кошки ассоциируются с неудачей, и в Средние века в континентальной Европе они подвергались жестоким преследованиям. Однако в других культурах к черным кошкам относились гораздо более благосклонно. Например, на Британских островах считают, что они приносят удачу, а в Соединенных Штатах им не доверяют.

"Правда в том, что черные кошки могут иметь разные типы характера. Хотя, возможно, упомянутое выше исследование указывает на агрессивность черных кошек, многие из них являются самыми милыми, ласковыми и непослушными существами", - подчеркивает эксперт.

Оранжевые кошки

Джози Тернер заключает, что оранжевых кошек часто считают холостяцкими кошками, которые любят лениться и играть больше, чем другие.

"Оранжевые кошки считаются особенно милыми и любящими. Считается, что они более склонны мяукать, когда хотят привлечь к себе внимание, и особенно любят ласки и ласковые слова. Многие люди считают, что из всех пород кошек оранжевые дают вам больше, чем любые другие. Это так, даже если поначалу они часто стесняются", - указывает эксперт по защите животных.

Белые кошки

Они считаются "менее смелыми и активными, более застенчивыми и спокойными, чем кошки других цветов". Это подтверждается многими владельцами кошек, которые считают, что их белые кошки в целом более сдержанны и часто застенчивы, но при этом любящие и заботливые, когда они привязаны к своей семье.

Эксперт AnimalWised Джози Ф. Тернер также добавляет, что одним из интересных аспектов белых кошек, которые могут повлиять на восприятие их личности, является их склонность к глухоте. "У глухих белых кошек наблюдается отсутствие меланоцитов", что может коррелировать с идеей о том, что пигментация и личность связаны между собой. Также возможно, что глухие белые кошки будут более склонны к застенчивости из-за своего уязвимого состояния. Однако это не связано с тем, что мы думаем о белых кошках, которые не глухие.

Смотрите видео о том, как цвет шерси кота может влиять на его характер:

Серые кошки

Джози Ф. Тернер отмечает, что в целом серые кошки считаются озорными и веселыми. Они особенно красивы и демонстрируют черты всех личностей. Существуют породы кошек, которые известны своей серой окраской. К ним относятся русская голубая и небелунг. Эти породы известны тем, что имеют определенные характерные черты личности, озорство и веселье являются их общими чертами.

Партикулярные и черепаховые кошки

Эксперт обращает внимание на то, что еще одно исследование, в котором изучались возможные связи между цветом шерсти кошки и ее характером, было опубликовано в Journal of Applied Animal Welfare Science в 2016 году. Одним из наиболее интересных аспектов этого исследования были выводы о том, что партикулярные кошки (Кошки с более чем одной окраской), по-видимому, имеют более агрессивные черты, чем кошки с другой окраской.

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