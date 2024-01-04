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ИИ создал девушку мечты каждого мужчины: Эмили Пеллегрини покорила Instagram

Сергей Кущ
4 января 2024, 10:05
Почти 150 тысяч человек следит за девушкой-мечтой. На публикациях девушка выглядит очень реалистично.
ИИ создал девушку мечты
ИИ создал девушку мечты / Коллаж Главред, фото: instagram.com/emilypellegrini/

В Сети набирает популярность Instagram-аккаунт модели Эмили Пеллегрини, которую создал искусственный интеллект.

23-летняя модель была создана на основе описания девушки мечты среднестатистического мужчины. Ее страничка в Instagram уже принесла 10000 долларов ее создателю, а количество подписчиков стремительно растет.

Почти 150 тысяч человек следит за девушкой-мечты. На публикациях девушка выглядит очень реалистично.

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"Я спросил в чате GPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина, и там было написано, что с каштановыми волосами и длинными ногами, так что я сделал ее именно такой, как там было написано", - признался создатель Эмили.

Эмили Пеллегрини
Эмили Пеллегрини / Скриншот instagram.com/emilypellegrini

Эмили быстро привлекла внимание богатых, влиятельных и успешных мужчин.

"Это очень разные люди, которые с ней связываются. Через прямые сообщения в Instagram с ней связываются действительно известные люди, такие как футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты", - рассказал мужчина.

Они думают, что она настоящая и приглашают ее в Дубай, чтобы встретиться и поесть в отличных ресторанах.

Эмили Пеллегрини
Эмили Пеллегрини / Скриншот: instagram.com/emilypellegrini

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