Уровень вероятности вас шокирует: искусственный интеллект научился предсказывать смерть человека

А вы бы рискнули узнать дату своей смерти, или же воздержались бы?

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Искуственный интеллект предскажет смерть / Коллаж Главред, фото сгенерированное с помощью Chat GPT

Для страха перед искусственным интеллектом множество причин, и не зря - ученые обнаружили, что с его помощью можно предсказать, когда вы умрете. Как и появление любой новой технологии, искусственный интеллект (ИИ) вызвал целый ряд опасений, пишет Unilad.

И хотя не все хотят точно знать, сколько им осталось жить, недавно разработанный ИИ-калькулятор смерти, известный как "life2vec", похоже, способен предсказать, когда человек умрет, с удивительной точностью.

Как искуственный интеллект предсказывает смерть

"Вы будете рады узнать, что мы не зашли так далеко в фантастику, чтобы компьютерная программа могла просто посмотреть на вас и назвать дату смерти, но все равно это немного настораживает. Мы используем технологию ChatGPT (так называемые трансформационные модели) для анализа человеческих жизней, представляя каждого человека в виде последовательности событий, происходящих в его жизни", - рассказала газете New York Post Суне Леманн, ведущий автор исследования. видео дня

По сути, обладая достаточной информацией, ИИ может определить, есть ли у вас шансы умереть рано или нет. Суне Леманн, профессор сетевых и сложных систем из Технического университета Дании, объяснил, как работает разработанный ими алгоритм.

Он учитывает такие типичные вещи, как доход, профессия, место жительства и история болезни, чтобы определить продолжительность жизни с 78-процентной точностью.

Таким образом, имея достаточно информации, модель может определить, какой у вас характер, а также когда вы, скорее всего, умрете.

Как внедряли алгоритм

Группа Леманна использовала алгоритм и спрогнозировала продолжительность жизни 6 миллионов датчан разного пола и возраста, чтобы выяснить, кто из испытуемых, скорее всего, проживет как минимум четыре года после 1 января 2016 года. Алгоритм предсказал продолжительность жизни с 78-процентной точностью.

Используя публичную информацию о своих подопечных и присваивая каждому фрагменту данных определенные "цифровые маркеры", life2vec правильно предсказывал, кто умрет к 2020 году, более чем в трех четвертях случаев.

Благодаря огромному объему собранных данных, это позволило ему построить представления на уровне последовательности индивидуальных жизненных траекторий человека.

"Мы можем наблюдать, как индивидуальные жизни развиваются в пространстве разнообразных событий (информация о сердечном приступе смешивается с информацией о повышении зарплаты или о переезде из города в сельскую местность)", - пишут в отчете исследования.

Леманн также подчеркнул, что никому из участников не сообщали результатов их предсказаний, назвав это очень безответственным поступком.

Это, конечно, жутковато, но не так страшно, если учесть, что, обладая достаточной информацией и временем, вы, вероятно, могли бы сделать то же самое - хотя, конечно, это стало бы поводом для нездоровых разговоров.

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