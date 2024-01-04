УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения

Руслана Заклинская
4 января 2024, 05:34
С помощью пробок вы сможете наслаждаться пышным садом без сорняков естественным и простым способом.
Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения
Как винные пробки помогают растениям / Коллаж: Главрелид, фото: pixabay.com

Когда дело доходит до поддержания красивого и здорового сада, мы все ищем практичные и эффективные методы. Именно поэтому методс винными пробками в горшках стал революционным трендом. Эта практика набирает популярность среди любителей садоводства и обещает превратить сады в настоящие природные оазисы.

Секрет садоводов: метод с пробкой в горшке

Винные пробки, присутсвующие дома после праздников, могут стать ключом к завидному саду. Благодаря технологии мульчирования эти пробки становятся мощным союзником в борьбе с сорняками и плесенью.

Мульчирование пробками включает в себя разделение их на части и размещение вокруг растений в горшках. Когда пробки разлагаются, они выделяют питательные вещества, которые укрепляют корни и защищают растения от сорняков, а также улучшают удержание влаги в почве.

видео дня

Как применить этот трюк

Возьмите винные пробки и ножом или даже голыми руками разломайте их на маленькие кусочки. Затем поместите эти части вокруг растений, убедившись, что они хорошо покрывают почву.

Со временем пробки медленно разлагаются, высвобождая ценные питательные вещества и образуя защитный слой в почве. Помимо предотвращения роста сорняков, мульчирование пробками также помогает поддерживать температуру почвы и сохранять влагу, создавая оптимальную среду для здорового роста ваших растений.

Не выбрасывайте пробки из винных бутылок в мусорное ведро, дайте им вторую жизнь и превратите их в естественных союзников в своем саду. Помните, что пробка для растений - это простое и эффективное решение, которое позволит вам наслаждаться садом без сорняков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Садовник лайфхак комнатные растения интересные новости
Реклама

Главное за день

"У нас нет "плана Б": Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия

"У нас нет "плана Б": Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия

07:37 Украина
У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине

У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине

07:00 Мир
Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

23:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:37

"У нас нет "плана Б": Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия

07:00

У Байдена сделали важное заявление о военной помощи Украине

06:25

Нужно найти 6 скрытых слов на картинке: сложная загадка на сообразительность

06:10

РФ официально неоднократно атаковала территорию НАТОмнение

05:34

Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
04:37

В инциденте с ракетой, упавшей на российское село, появился интересный нюанс - СМИ

04:10

"Горячая" зарядка для похудения: тренер показала, как быстро сжечь жир на животеВидео

03:50

"Баффи" Сара Мишель Геллар похвасталась знойным телом в купальнике

03:25

Только самые внимательные смогут найти число 337: оптическая иллюзия для гениев

Реклама
02:42

Как сделать выпечку снова мягкой: 2 способа, которые осилит даже ребенок

02:10

Выбор уже сделан: в США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны

01:43

Эксперт оценил, сможет ли Украина отбивать удары российских "Кинжалов"

00:03

"Бахнула" каре и челку: Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода

03 января, среда
23:56

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось

23:26

Даша Астафьева жестким матом послала всех, кто устал смотреть на ужасы войныВидео

23:13

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру ХарьковаФото

23:05

"Европа сильно отстает": Туск призвал ЕС подготовиться к войне с Россией

22:58

"Не плачь, мама": военный впервые позвонил родным после возвращения из пленаФотоВидео

22:41

Одного из военных в российском плену подвергли пыткам - Лубинец об обмене с РФ

22:30

Только люди с "орлиным зрением" увидят 3 отличия: загадка на внимательность

Реклама
21:48

Комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии - СМИ

21:35

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военныхФотоВидео

21:00

"Украина не должна ничего бояться": Кулеба оценил риски президентства Трампа

20:59

Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразитВидео

20:57

Во Франции прокомментировали "обстрел" Белгорода: Медведев свирепствует

20:09

"Не краткосрочная задача": когда Украина получит F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодиака сорвут куш в январе: кто эти счастливчикиВидео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

19:36

РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

19:29

Засыплет снегом и зальет дождями: где врежет -8, а где потеплеет до +13

19:21

Что ждет в будущем, если чешется нос: приметы, которые стоит знать

19:10

Какая возникла огромная ошибка в Украинемнение

19:08

Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны – Маломуж

19:06

39-летняя участница Холостяка-12 ждет ребенка: Варлей похвасталась животикомВидео

19:01

Лунный календарь 4 января 2024 года: почему стоит держать при себе ироничные шутки

18:59

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях: оккупанты в истерике

18:31

Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта

18:20

Плакали и обнимались: из российского плена вернулись 230 украинских военныхФотоВидео

18:15

Кому повезет в 2024 году: для 3 знаков зодиака этот год станет лучшим в жизни

Реклама
18:04

Любовница Путина Кабаева была на "голой" вечеринке Ивлеевой: как ее накажут

18:00

Желтые пятна исчезнут за минуту: чем нужно полить подоконник

17:57

RUSI: война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м

17:56

Как варить глинтвейн на вине: нюансы от настоящих профессионалов

17:34

Только люди с высоким IQ могут найти клубнику среди арбузов: веселая оптическая иллюзия

17:31

Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома

17:20

Разминирование Черного моря: ВМС Украины озвучили сроки

17:12

"Разведка мощная": полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине

16:47

Следствие работы ВСУ: в ВМС сказали, почему РФ уже не бьет ракетами из флота

16:40

Враг начал наступление на новом направлении: аналитик оценил ситуацию под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять