Муравьев не будет ни в доме, ни в саду: 6 проверенных народных методов

Муравьи могут нанести большой вред вашему саду. Потому узнавайте, какое самое эффективное средство от муравьев.

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Как избавиться от муравьев на деревьях народными средствами? Читайте на Главред / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты YouTube

Муравьи могут стать вашей головной болью во время дачных работ в конце лета. Выделяя "мед" и "медовые росы", муравьи привлекают вредителей. Кроме того, некоторые виды этих насекомых еще и могут повреждать кору своими муравейниками и распространять семена вредных растений. Потому очень важно знать, как раз и навсегда избавиться от муравьев.

Если вы решили выгнать муравьев с помощью "химии", то позаботьтесь, чтобы в составе вашего средства было достаточно кремния. Это вещество действует как "барьер" и не позволяет насекомым проходить через обработанные участки.

Однако не менее эффективными в данном случае могут быть и "бабушкины" методы. К тому же, они намного дешевле.

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Многие хоть раз интересовались, как раз и навсегда избавиться от муравьев / Коллаж Главреда. Скриншот: Youtube

Как избавиться от муравьев на садовом участке народными средствами - 6 отличных методов

Выбор средства зависит от вида муравьев и их местоположения, поэтому может потребоваться немного времени, чтобы найти наиболее эффективное решение для вашей конкретной ситуации.

Если муравьи завелись у вас в доме, то прежде всего следует убрать все остатки еды и мусор из дома. Также необходимо периодически обрабатывать поверхности моющими средствами, чтобы избавиться от запахов еды. В целях профилактики муравьев можно отпугивать резкими запахами - парфюмов, лаванды, перца, мяты.

Также вы всегда можете использовать "сахарную ловушку" - смесь сахара и борной кислоты, которую затем наносят в места скопления колоний муравьев.

Вот несколько шагов, как бороться с муравьями в саду:

Мыльный раствор. Растворите несколько ложек жидкого мыла в воде и распылите его на дерево. В общем, это - простой способ избавиться от муравьев.

Растворите несколько ложек жидкого мыла в воде и распылите его на дерево. В общем, это - простой способ избавиться от муравьев. Уксус. Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и нанесите на дерево. Уксус обычно действует как отпугивающее средство для муравьев.

Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и нанесите на дерево. Уксус обычно действует как отпугивающее средство для муравьев. Цедра. Оставьте остатки цитрусовых возле дерева. Муравьи не любят запах цитрусовых.

Оставьте остатки цитрусовых возле дерева. Муравьи не любят запах цитрусовых. Чеснок и перец. Сделайте смесь из чеснока и молотого красного перца, разводя их в воде. Затем распылите этот раствор на дерево.

Сделайте смесь из чеснока и молотого красного перца, разводя их в воде. Затем распылите этот раствор на дерево. Липучка. Прикрепите липкую ленту к стволу дерева. Когда муравьи попытаются подняться по дереву, они будут застревать на липкой ленте.

Прикрепите липкую ленту к стволу дерева. Когда муравьи попытаются подняться по дереву, они будут застревать на липкой ленте. Защитные барьеры. Разместите физические барьеры, чтобы предотвратить доступ муравьев к дереву. Например, медные провода или пластиковую обертку можно обернуть вокруг ствола.

После того, как прогоните насекомых, регулярно осматривайте деревья и удаляйте замеченные муравейники.

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