Муравьев не будет ни в доме, ни в саду: 6 проверенных народных методов

Муравьи могут стать вашей головной болью во время дачных работ в конце лета. Выделяя "мед" и "медовые росы", муравьи привлекают вредителей. Кроме того, некоторые виды этих насекомых еще и могут повреждать кору своими муравейниками и распространять семена вредных растений. Потому очень важно знать, как раз и навсегда избавиться от муравьев.
Если вы решили выгнать муравьев с помощью "химии", то позаботьтесь, чтобы в составе вашего средства было достаточно кремния. Это вещество действует как "барьер" и не позволяет насекомым проходить через обработанные участки.
Однако не менее эффективными в данном случае могут быть и "бабушкины" методы. К тому же, они намного дешевле.
Как избавиться от муравьев на садовом участке народными средствами - 6 отличных методов
Выбор средства зависит от вида муравьев и их местоположения, поэтому может потребоваться немного времени, чтобы найти наиболее эффективное решение для вашей конкретной ситуации.
Если муравьи завелись у вас в доме, то прежде всего следует убрать все остатки еды и мусор из дома. Также необходимо периодически обрабатывать поверхности моющими средствами, чтобы избавиться от запахов еды. В целях профилактики муравьев можно отпугивать резкими запахами - парфюмов, лаванды, перца, мяты.
Также вы всегда можете использовать "сахарную ловушку" - смесь сахара и борной кислоты, которую затем наносят в места скопления колоний муравьев.
Вот несколько шагов, как бороться с муравьями в саду:
- Мыльный раствор. Растворите несколько ложек жидкого мыла в воде и распылите его на дерево. В общем, это - простой способ избавиться от муравьев.
- Уксус. Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и нанесите на дерево. Уксус обычно действует как отпугивающее средство для муравьев.
- Цедра. Оставьте остатки цитрусовых возле дерева. Муравьи не любят запах цитрусовых.
- Чеснок и перец. Сделайте смесь из чеснока и молотого красного перца, разводя их в воде. Затем распылите этот раствор на дерево.
- Липучка. Прикрепите липкую ленту к стволу дерева. Когда муравьи попытаются подняться по дереву, они будут застревать на липкой ленте.
- Защитные барьеры. Разместите физические барьеры, чтобы предотвратить доступ муравьев к дереву. Например, медные провода или пластиковую обертку можно обернуть вокруг ствола.
После того, как прогоните насекомых, регулярно осматривайте деревья и удаляйте замеченные муравейники.
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