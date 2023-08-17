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Черная тля на огурцах отступит: 8 народных средств, как оздоровить растения

Яна Ставская
17 августа 2023, 01:27
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Если не хотите потерять весь урожай огурцов, уже задумайтесь, что брызгать от тли.
Черная тля на огурцах отступит: 8 народных средств, как оздоровить растения
Как избавиться от тли и муравьев на огурцах - раскрыты способы / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Тля крайне опасна для огурцов. Всасываясь через устьица растений, она питается их соками. Зараженные растения становятся хрупкими, медленно ростут и в конечном итоге увядают. Кроме того, тля выделяет так называемый "мед" на листьях и стеблях растений, вызывая развитие грибковых инфекций. Главред рассказывает, как бороться с тлей на огурцах во время плодоношения.

Все садоводы сходятся во мнении, что главным способом, как быстро избавиться от тли на огурцах, остается регулярный уход за растениями. Используйте мягкую щетку или влажную тряпку для аккуратного удаления вредителей.

Не забывайте поливать огурцы, струей можно "смыть" тлю. Защитить от вредителей ваш урожай можно и с помощью посева цветов. Хищные насекомые, которых привлекает запах цветов, помогут эффективно контролировать численность паразитов.

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Но это далеко не все способы, как быстро избавиться от тли на огурцах. Читайте о средствах борьбы с этим вредителем.

Когда нужно собирать огурцы
Читайте, как бороться с тлей на огурцах в период плодоношения / Коллаж Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Тля на огурцах - народные средства, которые всегда под рукой

Не всегда борьба с тлей народными средствами заканчивается успехом. Здесь следует учитывать пропорции запрашиваемых средств, а еще - десять раз перечитать и убедиться, что это не навредит самому растению.

  • Мыло. Если ищете быстрый способ, что брызгать от тли, то это хороший вариант. Чтобы приготовить раствор, размешайте нерафинированное жидкое мыло (предпочтительно натуральное) в воде. Опрыскивайте растения этим раствором. Мыльный раствор обволакивает тлю и помогает смыть ее.
  • Чеснок. Измельчите несколько зубчиков чеснока и закипятите их в воде. Охладите и опрыскивайте растения этим отваром. Запах чеснока отпугивает тлю.
  • Табак. Залейте немного сигаретного табака кипятком и дайте настояться. Охладите и опрыскивайте растения. Табачный отвар может помочь отпугнуть тлю.
  • Перец. Залейте перец кипятком, дайте настояться и охладиться. Опрыскивайте растения этим раствором. Острый перец может отпугнуть тлю.
  • Нимовое масло. Нимовое масло получают из семян нима, и оно обладает инсектицидными свойствами. Хорошое средство, если ищете, чем обработать огурцы от тли и клеща.
  • Нашатырный спирт от тли на огурцах. Смешайте воду и нашатырный спирт в пропорции 1:1 или 1:2. Опрыскивайте раствором листья инфицированных растений. Если тли остаются активными, вы можете повторить обработку через несколько дней.
  • Уксус от тли на огурцах. 9% столовый уксус смешайте с водой и опрыскивайте им листья огурцов и другие пораженные тлей участки. Будьте осторожны, так как это средство сильно раздражает растения.
  • Зола от тли на огурцах. Разбавьте 2-3 столовых ложок древесной золы на литр воды. Опрыскивайте только пораженные тлей листья огурцов.

Помните, что эффективность методов может различаться в зависимости от конкретных условий и степени зараженности. Комбинируйте несколько методов для достижения наилучших результатов.

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