Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

Сад - ценная собственность для многих украинцев. Как и любое хозяйство он требует ухода и внимания после разгара сезона. Осенью, перед морозами, можно приступать к подготовке сада к зимовке и следующему сезону. Мы расскажем, чем обработат сад в сентябре и как подготовить его к холодам.
Что можно делать в саду в сентябре
Когда разгар летнего сезона прошел, можно приступать к заботе о нем и подготовке к зимованию. После лета можно приводить в порядок многолетние растения и, например, позаботиться о перезимовании пионов. Также можно утеплять розы и садить луковичные растения. Помимо прочего - стоит уделить время газонам и обработать плодовые деревья.
Что нужно делать осенью с садом
Осеню опытные садоводы приступают к обрезке кустов и растений. Многие удобряют почву и убирают старую мулчу. Также стоит обработать сад от вредителей и болезней. И, конечно, необходимо очистить декоративные растения и кустарники.
Чем обработать сад в сентябре
Сад в сентябре можно начинать обрабатывать с перекопки почвы и внесения удобрений. Удобрять можно свежим конским навозом - делать это необходимо только осенью, ведь весной запрещено. Также из органических удобрений можно использовать коровяк и птичий помет. Второе - наиболее концентрированное удобрение для сада.
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