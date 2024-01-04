Что будет, если ходить без шапки: доктор Габорец назвал последствия

Кожа и лицо более приспособлены к холоду, чем голова и шея.

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Что будет, если ходить без шапки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Всем нам еще с детства говорили, что нужно обязательно ходить в шапке, но так ли это на самом деле? Доктор Юрий Габорец объяснил, что произойдет с организмом, если нарушить мамино наставление.

На своей страничке в Instagram он рассказал, что если не носить шапку или капюшон, когда вы вышли из теплого помещения или из машины, идет резкий спазм сосудов головы и шеи, лица.

Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. видео дня Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

"Спазмируются сосуды рефлекторно на конечностях и в мозге особенно утром, когда вы помыли голову и вышли на ветер, идет переохлаждение, потому что от сушки они расширились и спазм", - отметил эксперт.

Также врач подчеркнул, что когда вы не досушили волосы, то в 7 раз больше теплоотдача поверхности чем сухой кожи, поэтому может быть воспаление тройничного нерва - кожа и лицо более приспособлены к холоду, чем голова и шея.

"Могут воспалиться лимфоузлы. Если после переохлаждения больно водить глазом, и как будто яркие цвета особенно красный - может начинаться воспаление зрительного нерва. Надо стабилизировать, потому что упадет зрение.

По его словам, дети без шапки - это совсем другая история.

"Дети без шапки в холод - это проколы родителей. Никакая прическа не стоит головных отитов, невритов. Тем более если у вас в окружении есть токсины, и если не будет шапки, то прицепится к чему-то другому", - подытожил врач.

Смотрите видео о том, что будет, если ходить без шапки:

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