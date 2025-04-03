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3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2025, 03:00
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Максим Гордеев утверждает, что эти молитвы могут усилить защиту.
молитва, мольфар
Три молитвы для защиты / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info, скриншот из видео

В жизни каждой семьи рано или поздно может начаться "черная полоса". Многим кажется, будто их кто-то сглазил. В других случаях просто хочется заручиться дополнительной поддержкой перед важным делом или встречей. В таком случае можно обратиться к молитве.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал три сильные молитвы для защиты. Также он рассказал, как правильно политься и готовиться к молитве.

Молитвы для защиты

Молитва ко Сварогу

"Свароже, создатель неба и земли, умоляю тебя - окутай меня своим светом. Пусть твоя сила станет вокруг меня стеной, не пропускающей зла, тьмы и коварства. Пусть ни одна темная мысль, ни одно злое слово не пробьется сквозь мою защиту. Очисти мой путь, наполни мое тело огнем правды, а душу - ясностью. Ты есть корень силы, которой я держусь на земле. Во имя рода и предков - пусть мое поле будет целым, сильным, неприкосновенным".

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Молитва к Берегине

"Берегиня, мать родной земли, обращаюсь к тебе как дитя к матери. Обними меня своей невидимой вуалью. Прикрой мое сердце от чужой боли, от зависти, гнева и предательства. Очисти мои мысли, убереги мою душу от усталости, от страха, от сомнений. Пусть твоя тишина снизойдет на меня, пусть твои руки держат мои крылья. Я верю тебе, и доверяю свою энергию под твою защиту. Пусть ничто не коснется меня без твоего разрешения".

Молитва к Велесу

"Велес, властелин межмирья, стань на границе моего пространства. Не впусти в мой дом чужака с дурными намерениями. Защити мои пути от обмана, оборви невидимые нити проклятий, очернения и манипуляций. Ты - хозяин перепутья, ты видишь то, чего другие не видят. Очисти мой путь, поставь передо мной истину, а позади - стену. Все, что выводит из гармонии - отведи. Я под твоим оком, я в твоей тени. Мое движение - в безопасности.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Как подготовиться к молитве

Мольфар советует принять душ или умыться прохладной водой перед молитвой. Это очистит не только ваше тело, но и разум. Следует найти тихое и уютное место и зажечь свечу. Это поможет повысить энергетическую защиту.

Вокруг себя нужно очертить круг. Можно выложить камнями, травами или амулетами. Там следует удобно сесть или стать. Молитву нужно читать медленно и вдумчиво. Можно читать одну молитву трижды или все три последовательно.

Читать молитвы можно перед выходом из дома, перед встречей или после конфликта. После чтения молитвы следует потушить свечу, лучше пальцами или ложечкой.

Смотрите о молитвах для защиты от мольфара Максима Гордеева:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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