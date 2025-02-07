Удача и деньги будут липнуть к вам: мольфар сказал, что всегда надо носить в кармане

Максим Гордеев сказал, что это не только притянет к вам удачу, но и защитит от порчи.

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Как защитить себя от порчи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы когда-то чувствовали, как вам внезапно становилось плохо, исчезали силы после общения с каким-то человеком? Если да, то это может быть признаком того, что на вас пытались магически повлиять.

Если вы хотите защитить себя от влияния негативных людей и порчи, то можете самостоятельно сделать оберег.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что всегда нужно носить в кармане, чтобы на вас никогда не наложили порчу.

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Оберег от негатива и порчи

Вам нужно купить или сделать маленький мешочек, в который следует положить немного соли. Это и станет вашим оберегом. Мольфар утверждает, что соль еще издавна была защитником от негатива и порчи.

Если вы, общаясь с человеком, почувствовали резкую усталость, начали зевать, то это может быть знаком того, что на вас идет магическое воздействие, говорит Максим Гордеев. В таком случае он советует взять мешочек с солью в руку и зажать кулак. Вторую руку следует положить на солнечное сплетение и про себя проговорить:

"Не дам, свое не отдам. Аминь. Аминь. Аминь."

Это не только защитит вас от негатива, но и принесет удачу и деньги.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что носить с собой, чтобы защититься от порчи:

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