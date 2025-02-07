Удача и деньги будут липнуть к вам: мольфар сказал, что всегда надо носить в кармане

Вы когда-то чувствовали, как вам внезапно становилось плохо, исчезали силы после общения с каким-то человеком? Если да, то это может быть признаком того, что на вас пытались магически повлиять.
Если вы хотите защитить себя от влияния негативных людей и порчи, то можете самостоятельно сделать оберег.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что всегда нужно носить в кармане, чтобы на вас никогда не наложили порчу.
Оберег от негатива и порчи
Вам нужно купить или сделать маленький мешочек, в который следует положить немного соли. Это и станет вашим оберегом. Мольфар утверждает, что соль еще издавна была защитником от негатива и порчи.
Если вы, общаясь с человеком, почувствовали резкую усталость, начали зевать, то это может быть знаком того, что на вас идет магическое воздействие, говорит Максим Гордеев. В таком случае он советует взять мешочек с солью в руку и зажать кулак. Вторую руку следует положить на солнечное сплетение и про себя проговорить:
"Не дам, свое не отдам. Аминь. Аминь. Аминь."
Это не только защитит вас от негатива, но и принесет удачу и деньги.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, что носить с собой, чтобы защититься от порчи:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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