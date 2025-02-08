С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

Что известно:
- Как узнать, что перед вами энергетический вампир
- В какие даты родились энергетические вампиры
Нас окружает большое количество людей. Однако при общении с некоторыми людьми может появиться ощущение, что из вас буквально вытягивают жизненную энергию и силы. Оказывается, это могут делать энергетические вампиры.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал даты, когда рождаются склонные к вампиризму люди.
Когда рождают энергетические вампиры
Обычно это не плохие люди, а иногда очень заботливые и внимательные. Но их склонность к энергетическому вампиризму иногда их превращает в агрессивных, эгоистичных и надменных людей, говорит мольфар.
После общения с такими людьми может появляться головная боль и моральное истощение.
"Но самое удивительное здесь то, что иногда они и сами не подозревают, что имеют такую склонность. Потом они очень удивляются, почему люди перестают с ними общаться", - сказал Максим Гордеев.
Мольфар утверждает, что речь идет о людях, рожденных 8, 12, 16, 21, 23, 27 и 31 числа.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, когда рождаются энергетические вампиры:
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