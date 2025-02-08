С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

Известный украинский мольфар рассказал, как узнать, что перед вами находится именно энергетический вампир.

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Дата рождения энергетических вампиров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Что известно:

Как узнать, что перед вами энергетический вампир

В какие даты родились энергетические вампиры

Нас окружает большое количество людей. Однако при общении с некоторыми людьми может появиться ощущение, что из вас буквально вытягивают жизненную энергию и силы. Оказывается, это могут делать энергетические вампиры.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал даты, когда рождаются склонные к вампиризму люди.

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Когда рождают энергетические вампиры

Обычно это не плохие люди, а иногда очень заботливые и внимательные. Но их склонность к энергетическому вампиризму иногда их превращает в агрессивных, эгоистичных и надменных людей, говорит мольфар.

После общения с такими людьми может появляться головная боль и моральное истощение.

"Но самое удивительное здесь то, что иногда они и сами не подозревают, что имеют такую склонность. Потом они очень удивляются, почему люди перестают с ними общаться", - сказал Максим Гордеев.

Мольфар утверждает, что речь идет о людях, рожденных 8, 12, 16, 21, 23, 27 и 31 числа.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, когда рождаются энергетические вампиры:

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