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Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

Даяна Швец
2 апреля 2025, 16:19
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Госпродпотребслужба борется с завышенными тарифами.
Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку
В Украине происходят внеплановые проверки коммунальных предприятий / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Ключевое:

  • Каким образом наказывают нарушителей в сфере ЖКХ
  • Сколько гривен компенсируют украинцам
  • Как узнать, не заставляют ли вас платить больше

С начала 2025 года Госпродпотребслужба осуществила 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В 32 случаях (88,9%) были зафиксированы нарушения, сообщает Госпродпотребслужба.

По итогам проверок государственный регулятор применил 18 штрафных санкций на общую сумму 413,4 тыс. грн, выдал 23 предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями законодательства и обязал вернуть потребителям 948,9 тыс. грн. Кроме того, 26 должностных лиц получили штрафы на 46,1 тыс. грн.

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"Жилищно-коммунальные услуги должны быть не только качественными, но и экономически обоснованными. Потребители не должны платить больше, чем это предусмотрено законодательством. Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, должны действовать прозрачно и ответственно", - заявил Андрей Крейтор, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба рекомендует гражданам тщательно проверять счета за коммунальные услуги. Если возникают сомнения относительно правильности начислений, необходимо:

  • проверять документы и требовать разъяснения по расчету тарифов;
  • обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы в случае выявления нарушений.

Коммунальные тарифы в Украине - что известно

Ранее Главред объяснял, как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги. Оказывается, в случае длительного отсутствия можно уменьшить или вообще отменить оплату услуг, зависящих от количества жильцов.

Также объяснялось, какие украинцы получат больше субсидий. До 15 апреля действует расчет для отопительного периода, а уже с 30 апреля начнется корректировка на неотапливаемый сезон.

В то же время некоторые украинцы останутся без субсидий. В 2025 году получателям поддержки важно строго соблюдать правила, чтобы не потерять государственную помощь.

Больше экономических новостей:

Что такое Госпродпотребслужба Украины?

Госпродпотребслужба Украины (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) - это центральный орган исполнительной власти, который отвечает за:

  • безопасность пищевых продуктов
  • защиту прав потребителей
  • ветеринарную медицину
  • санитарное и эпидемическое благополучие населения
  • контроль за ценами

Основные функции Госпродпотребслужбы:

  1. контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов на всех этапах их производства, обращения и реализации;
  2. защита прав потребителей от недобросовестной предпринимательской практики;
  3. контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил;
  4. проведение санитарно-эпидемиологического надзора;
  5. контроль за формированием, установлением и применением государственных регулируемых цен.

Госпродпотребслужба играет важную роль в обеспечении безопасности и качества продуктов, которые мы потребляем, а также в защите наших прав как потребителей.

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