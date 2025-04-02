Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

Ключевое:
- Каким образом наказывают нарушителей в сфере ЖКХ
- Сколько гривен компенсируют украинцам
- Как узнать, не заставляют ли вас платить больше
С начала 2025 года Госпродпотребслужба осуществила 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. В 32 случаях (88,9%) были зафиксированы нарушения, сообщает Госпродпотребслужба.
По итогам проверок государственный регулятор применил 18 штрафных санкций на общую сумму 413,4 тыс. грн, выдал 23 предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями законодательства и обязал вернуть потребителям 948,9 тыс. грн. Кроме того, 26 должностных лиц получили штрафы на 46,1 тыс. грн.
"Жилищно-коммунальные услуги должны быть не только качественными, но и экономически обоснованными. Потребители не должны платить больше, чем это предусмотрено законодательством. Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, должны действовать прозрачно и ответственно", - заявил Андрей Крейтор, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы.
Госпродпотребслужба рекомендует гражданам тщательно проверять счета за коммунальные услуги. Если возникают сомнения относительно правильности начислений, необходимо:
- проверять документы и требовать разъяснения по расчету тарифов;
- обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы в случае выявления нарушений.
Коммунальные тарифы в Украине - что известно
Ранее Главред объяснял, как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги. Оказывается, в случае длительного отсутствия можно уменьшить или вообще отменить оплату услуг, зависящих от количества жильцов.
Также объяснялось, какие украинцы получат больше субсидий. До 15 апреля действует расчет для отопительного периода, а уже с 30 апреля начнется корректировка на неотапливаемый сезон.
В то же время некоторые украинцы останутся без субсидий. В 2025 году получателям поддержки важно строго соблюдать правила, чтобы не потерять государственную помощь.
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Что такое Госпродпотребслужба Украины?
Госпродпотребслужба Украины (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) - это центральный орган исполнительной власти, который отвечает за:
- безопасность пищевых продуктов
- защиту прав потребителей
- ветеринарную медицину
- санитарное и эпидемическое благополучие населения
- контроль за ценами
Основные функции Госпродпотребслужбы:
- контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов на всех этапах их производства, обращения и реализации;
- защита прав потребителей от недобросовестной предпринимательской практики;
- контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил;
- проведение санитарно-эпидемиологического надзора;
- контроль за формированием, установлением и применением государственных регулируемых цен.
Госпродпотребслужба играет важную роль в обеспечении безопасности и качества продуктов, которые мы потребляем, а также в защите наших прав как потребителей.
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