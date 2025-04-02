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Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

Руслана Заклинская
2 апреля 2025, 18:55
70
Не только аисты, но и многие другие птицы имеют привычку выбрасывать птенцов из гнезда.
Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах
Почему аисты выбрасывают птенцов из гнезда / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Почему аист отказывается от своих птенцов
  • Откуда появилось поверье, что аисты приносят детей
  • Почему аисты селятся возле людей

Аист - птица, которая издавна почиталась в украинской культуре. Он является символом семьи, благополучия и счастья. Однако, как и любое другое живое существо, аист руководствуется инстинктами, которые не всегда понятны человеку.

Главред узнал, откуда появилось поверье, что аисты приносят детей.

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Почему аист выбрасывает птенцов из гнезда

Иногда можно наблюдать, как аист выбрасывает одного или несколько птенцов из гнезда. Это явление вызывает много вопросов и размышлений. На самом деле, аист делает это не из жестокости, а с целью выживания. Причинами могут быть:

  1. Недостаток пищи: если год выдался неурожайным, аист может выбросить более слабых птенцов, чтобы обеспечить выживание сильных.
  2. Болезнь птенца: аист может выбросить больного птенца, чтобы предотвратить распространение инфекции в гнезде.
  3. Перенаселение гнезда: если в гнезде слишком много птенцов, аист может выбросить одного или несколько, чтобы обеспечить достаточно места для других.

Почему птицы выбрасывают птенцов из гнезда

Не только аисты, но и многие другие птицы имеют привычку выбрасывать птенцов из гнезда. Причины могут быть разными: от борьбы за ресурсы до стрессовых условий жизни.

В природе только сильнейшие имеют шанс на выживание, и родители часто "отбирают" более слабых. Птицы, которые могут чувствовать угрозу или неблагоприятные условия для своего потомства, иногда выбрасывают из гнезда слабых птенцов или даже тех, кто кажется им больным. Этот инстинктивный поступок направлен на сохранение здоровья остального потомства, которое имеет больше шансов на выживание.

Почему говорят, что аисты приносят детей

Поверье о том, что белый аист приносит детей, распространено даже в странах, где его можно увидеть только на экране телевизора. Представление об аисте с младенцем в клюве стало глобальным и является частью многих культур. Заместитель директора Каневского природного заповедника Виталий Грищенко рассказал, откуда происходит это поверье.

По его словам одна из глупых выдумок, что аисты якобы приносят в гнезда зайчат, легко опровергается. Во-первых, нелогично предполагать, что люди не могли различить плач детей от звуков зайчонка. Кроме того, аисты не приносят крупных животных, таких как зайцы или крысы, к гнездам. Основной пищей для аистов являются мелкие животные, в частности насекомые.

На самом деле, это поверье - часть более широкого комплекса верований, связанных с миграцией птиц. Перелетные птицы всегда поражали людей своей загадочностью. Их миграции стали символами весны и возрождения природы после зимы. Птицы, которые возвращались к нам, стали считаться носителями новой жизни.

Именно поэтому аист, гнездящийся рядом с людьми, начал ассоциироваться с детьми. Сначала речь шла о том, что аисты приносят души детей, а не самих малышей. Это образ вырос до современного представления об аисте, несущем ребенка в клюве.

Со временем эти верования трансформировались, но образ аиста, приносящего детей, остался популярным в фольклоре.

Почему аисты селятся с людьми

Аисты - это птицы, которые отличаются высоким уровнем приспособленности к различным условиям среды. Со временем они начали селиться вблизи людей, поскольку те создают благоприятные условия для их существования: на крыше дома или других сооружениях можно построить удобное гнездо, а в селах и городах есть постоянный источник пищи - разнообразные насекомые, мыши, маленькие грызуны.

Кроме того, в селах часто есть поля, где аисты могут найти много пищи для себя и своих птенцов. Вот почему эти птицы стали частыми "соседями" людей.

Что делать, если аистенок выпал из гнезда

Если вы заметили аиста, который выпал из гнезда, важно не паниковать. Прежде всего, позвоните в местные природоохранные организации или зоозащитные организации. Не пытайтесь самостоятельно поместить птенца обратно в гнездо, ведь взрослые аисты могут отказаться от птенца, если почувствуют человеческий запах на нем.

Природоохранники смогут должным образом позаботиться о птенце и обеспечить ему необходимую помощь. Если птенец получил травму или выглядит ослабленным, лучше обратиться к ветеринарам или орнитологам, которые помогут определить дальнейшие действия.

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Кто такой Виталий Грищенко?

Грищенко Виталий Николаевич (18.10.1963, с. Мутин Кролевецкого района Сумской области) - украинский орнитолог и природоохранник, пишет Википедия.Получил образование в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, специализировался по кафедре зоологии позвоночных, которую закончил с отличием в 1985 году.

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