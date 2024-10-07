Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

Жители Украины, а особенно на территории Волыни, заметили необычные стаи аистов, которые кружат в небе. Они решили обсудить этот вопрос в соцсетях и выяснить почему птицам присуще такое поведение.
"Раньше не видела такого кружения аистов в Луцке над жилым кварталом возле автозавода. Это почти центр города. Что это значит?", - написала местная жительница Леся Бондарук на собственной фейсбук-странице.
Однако, как пояснил орнитолог Василий Ильчук, ничего необычного в таком поведении нет. По его словам, птицы просто готовятся к зимовке, собираются в стаю, чтобы улетать в теплые края.
"Для дальних полетов аисты используют теплые воздушные потоки, так делают и некоторые другие птицы, например, чайки... В дни, когда образуется такое явление, они начинают миграцию. У аистов отлет длится с конца июля до начала сентября. Спиралевидными движениями пользуются теплым восходящим воздухом, они вертикально набирают высоту", - рассказал орнитолог из Ровно.
Впоследствии аисты распластывают крылья и могут долго-долго парить в небе, говорит орнитолог. Как результат, они не тратят усилия на взмахи крыльев. А потом птицы снова теряют высоту и "ловят" места, где есть такие потоки, продолжают так же.
Аисты из Украины обычно зимуют в теплых странах Африки. Большинство из них отправляются на юг Сахары, в такие страны, как Судан, Эфиопия, Уганда и Кения. Там они находят достаточно еды и подходящие условия для выживания в течение зимы. Некоторые аисты могут также зимовать в южной части Европы и на Ближнем Востоке, но основной маршрут миграции ведет именно в Африку.
Какие есть верования с аистами?
В Украине много примет о погоде, связанных с белым аистом. Он приносит тепло и забирает его обратно в теплые края, пишет Википедия.
- Рано аист прилетел - будет теплое лето.
- Аист начинает беспокоиться - на плохую погоду.
- Активно трещит вечером клювом - завтра будет солнечный день.
- Стоит на одной ноге - значит надо ждать похолодания.
- Если не улетает далеко от гнезда, а держится поблизости, - к непогоде.
- Когда птица в погожий день держится сухого места, то и следующий будет солнечным.
- Перед тем, как поднимется ветер, аисты долго кружат возле своих гнёзд.
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