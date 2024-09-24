Все яйца будут целы: 2 проверенных метода, что делать, чтобы куры не ели яиц

Многие хозяйки, которые держат кур, сталкивались с проблемой, когда куры едят яйца. Поэтому для многих актуален вопрос, что делать, чтобы куры не ели яиц. Есть несколько вариантов, как действовать в таком случае.
Автор YouTube-канала с рецептами и советами по хозяйству Елена Николаевна рассказала о своем способе предотвратить такую проблему, который она проверила на практике.
Она отметила, что нужно приготовить соленые шарики из теста в форме яиц, которые положить возле еды для кур.
"Берем стакан муки, полстакана соли и полстакана воды и замешиваем тесто. Когда тесто замешано, из него нужно сформировать такие шарики, которые похожи на яйца. Тесто должно быть тугое, чтобы хорошо держалось, а если будет мало муки, то можно немного добавить. Вот эти шарики из теста нужно оставить при комнатной температуре или там, где теплее, на часика 3-4, чтобы оно обсохло, такой корочкой взялось", - рассказала хозяйка.
Она отметила, что дальше нужно положить это тесто туда, где куры несут яйца. Можно положить несколько таких шариков из теста, учитывая то, сколько у вас кур.
"Съедят они все, не бойтесь, ничего им не будет. У меня тоже в первый день съели все эти "яйца" из теста, а на следующий день снова положила, то одно съели, а другие так и лежали. И уже больше куры не ели яиц. Уже три месяца у меня куры несут яйца и все яйца целые", - отметила Елена Николаевна.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы куры не ели яиц:
Что сделать, чтобы куры не пили яйца
О еще одном способе рассказала на своем YouTube-канале блогер Любовь Ильчишина. Она рассказала, какова причина того, что куры едят яйца. По словам хозяйки, дело в том, что птицам не хватает жира.
Чтобы решить эту проблему и сделать так, чтобы куры не ели яйца, хозяйка разместила возле их кормушек куски сала. В то же время она отмечает, что сало должно быть несоленым.
"Мы прибили кусочки сала на корыто. И через некоторое время не остается даже маленького кусочка. Куры себе скушают его понемногу. И уже наверное год как у меня куры яйца не клюют", - отметила хозяйка.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы куры не ели яиц:
Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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