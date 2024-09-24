Все яйца будут целы: 2 проверенных метода, что делать, чтобы куры не ели яиц

Есть несколько эффективных способов, что сделать, чтобы куры не пили яйца.

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Что делать, чтобы куры не ели яиц/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Многие хозяйки, которые держат кур, сталкивались с проблемой, когда куры едят яйца. Поэтому для многих актуален вопрос, что делать, чтобы куры не ели яиц. Есть несколько вариантов, как действовать в таком случае.

Автор YouTube-канала с рецептами и советами по хозяйству Елена Николаевна рассказала о своем способе предотвратить такую проблему, который она проверила на практике.

Она отметила, что нужно приготовить соленые шарики из теста в форме яиц, которые положить возле еды для кур.

"Берем стакан муки, полстакана соли и полстакана воды и замешиваем тесто. Когда тесто замешано, из него нужно сформировать такие шарики, которые похожи на яйца. Тесто должно быть тугое, чтобы хорошо держалось, а если будет мало муки, то можно немного добавить. Вот эти шарики из теста нужно оставить при комнатной температуре или там, где теплее, на часика 3-4, чтобы оно обсохло, такой корочкой взялось", - рассказала хозяйка.

Она отметила, что дальше нужно положить это тесто туда, где куры несут яйца. Можно положить несколько таких шариков из теста, учитывая то, сколько у вас кур.

"Съедят они все, не бойтесь, ничего им не будет. У меня тоже в первый день съели все эти "яйца" из теста, а на следующий день снова положила, то одно съели, а другие так и лежали. И уже больше куры не ели яиц. Уже три месяца у меня куры несут яйца и все яйца целые", - отметила Елена Николаевна.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы куры не ели яиц:

Что сделать, чтобы куры не пили яйца

О еще одном способе рассказала на своем YouTube-канале блогер Любовь Ильчишина. Она рассказала, какова причина того, что куры едят яйца. По словам хозяйки, дело в том, что птицам не хватает жира.

Чтобы решить эту проблему и сделать так, чтобы куры не ели яйца, хозяйка разместила возле их кормушек куски сала. В то же время она отмечает, что сало должно быть несоленым.

"Мы прибили кусочки сала на корыто. И через некоторое время не остается даже маленького кусочка. Куры себе скушают его понемногу. И уже наверное год как у меня куры яйца не клюют", - отметила хозяйка.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы куры не ели яиц:

Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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