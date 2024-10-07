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Шлейф аромата будет завораживать: эксперт объяснила, как сохранить запах духов

Даяна Швец
7 октября 2024, 13:48
218
Этот простой трюк может значительно продлить действие даже легких ароматов, при этом не изменяя их запах.
духи
Как наносить духи для более долгого эффекта / коллаж: Главред, фото: pixabay

Если ваши любимые духи быстро исчезают, не стоит расстраиваться. Попробуйте простой прием, который показала пользовательница TikTok Эмма Мак.

Благодаря этому методу аромат может держаться на коже целый день.

Вам понадобится:

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  • Вазелин
  • Любой другой без запаха крем.

Как сохранить запах духов на весь день?

Эксперт делится очень простым и полезным методом:

  1. Нанесите небольшое количество вазелина на те зоны кожи, куда обычно наносите духи, а затем используйте сам аромат. Это поможет продлить стойкость духов.
  2. Секрет заключается в том, что вазелин является масляной субстанцией, которая связывается с маслами в духах, создавая на коже барьер. Это позволяет аромату лучше держаться и не исчезать быстро.
  3. Вазелин действует как своего рода губка, которая поглощает парфюмерные масла и постепенно их отпускает, чего кожа не может сделать сама.

Этот простой трюк может значительно продлить действие даже легких ароматов, при этом не меняя их запах.

Что сделать, чтобы духи долго держались?

Чтобы сохранить аромат духов на целый день, есть несколько других простых, но эффективных советов:

  • Увлажненная кожа: Наносите духи на хорошо увлажненную кожу. Крем или лосьон без запаха помогут лучше "зафиксировать" аромат. Особенно эффективен вазелин, который создает барьер, удерживая духи на коже.
  • Наносите на "горячие точки": Сосредоточьтесь на участках, где кровообращение сильнее - на запястьях, шее, за ушами, в локтевых сгибах и за коленями. Это поможет парфюму раскрыться в течение дня.
  • Шарирование аромата: Используйте парфюмированный гель для душа, лосьон для тела и духи из одной серии. Это создает многослойный эффект, и запах держится дольше.
  • Распыление на одежду и волосы: Ткань сохраняет запах духов дольше, поэтому нанесите немного аромата на одежду или волосы. Но будьте осторожны - некоторые духи могут оставлять пятна.
  • Не растирайте духи: Растирание после нанесения на кожу может разрушить молекулы аромата, из-за чего он быстрее выветривается. Нанесите и оставьте духи высыхать естественным образом.
  • Правильное хранение: Держите флакон в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и перепадов температур. Тепло и свет могут разрушить парфюмерную композицию.

Как подобрать уходовую косметику?

В первую очередь при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами.

Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и прочее. Здесь необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

Другие советы для красоты

Стилисты рассказали, какая трендовая прическа омолодит на несколько лет. Пикси, боб и их различные вариации - идеальные варианты, поскольку они подчеркивают динамичность образа, добавляют объема и делают волосы более живыми.

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