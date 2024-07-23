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Для чего люди смешивают духи с вазелином: впечатляющий лайфхак

Мария Николишин
23 июля 2024, 03:10
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Стало известно, как вазелин может продлить срок хранения ваших любимых ароматов.
Для чего люди смешивают духи с вазелином: впечатляющий лайфхак
Для чего люди смешивают духи с вазелином / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Женщина поделилась необычным парфюмерным трюком, который, как она обещает, "сэкономит вам много денег" и продлит жизнь духам. Все, что вам понадобится - это банка с вазелином, пишет Mirror.

Как дольше сохранить духи

В видео, которым пользовательница Дарья Шарк поделилась со своими подписчиками, она объяснила, как вазелин может продлить срок хранения ваших любимых ароматов.

видео дня

Она поставила две маленькие баночки с вазелином в кипящую воду и держала их там в течение двух минут, чтобы вазелин растаял. Затем Дарья осторожно поставила баночки в миску, добавила в каждую из них свои духи и тщательно перемешала. После этого, баночки с вазелином и духами она поместила в холодильник на три часа.

Когда все остыло и вазелин стал привычной всем консистенции, она нанесла его на запястья. Благодаря этому способу ваши духи будут дольше храниться.

Как работает трюк с вазелином и духами

Pairfum London решили рассказать, как работает этот трюк.

"Вазелин - это, по сути, масло, и его "масляная фаза" будет связываться или смешиваться с "масляной фазой" внутри духов, а поскольку вазелин остается на коже, он действует как связующий агент или фиксатор для духов на коже. В свою очередь, это увеличит адгезию или "субстанционность", термин, который мы используем в парфюмерии", - говорится в их сообщении.

Там отметили, что в сочетании с вазелиновым маслом испарение парфюмерных масел замедляется, что, по сути, означает, что духи хранятся дольше. Это также означает, что ваш аромат будет ощущаться слабее, поскольку вы сдерживаете его диффузию.

Смотрите видео, как увеличить срок годности духов:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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