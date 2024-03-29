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Некоторые все время дарили не то: какая разница между духами и туалетной водой

Юрий Берендий
29 марта 2024, 18:31
Главред выяснил, в чем разница между духами, туалетной водой, парфюмированной водой и одеколоном и, как правильно наносить ароматы в течение дня.
Некоторые все время дарили не то: какая разница между духами и туалетной водой
Какие ароматы самые стойкие - какая разница между духами и туалетной водой / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Духи - это средства которыми каждый может подчеркнуть индивидуальный стиль или настроение. Кроме того, ароматические средства могут оказывать психологическое воздействие, помогая поднять настроение или создавая ощущение комфорта и уюта. О том. какая разница между различными видами ароматических средств рассказал парфюмер Богдан Зубченко в эфире "Сніданку з 1+1".

На что стоит обратить внимание при выборе духов

По словам Богдана Зубченко, многие сегодня создают собственные парфюмерные гардеробы в котором есть разные ароматы на определенные случаи жизни.

"Они могут подбираться к разной погоде, к разным стилям одежды, к разным жизненным ситуациям", - отмечает он.

Парфюмер добавляет, что при покупке любого аромата, человек стремится к тому, чтобы у этого аромата были определенные показатели, то есть он должен быть стойкий, яркий, заметный. Одна при этом нужно учесть тип купленного аромата.

Как пользоваться духами

Эксперт по парфюмерии отмечает, что есть несколько типов ароматов по стойкости. Одеколоны - это ароматы небольшой стойкости, они пахнут где-то 2-4 часа и построены в основном на цитрусовых нотах.

В то же время, по его словам, талетные воды - легкие, могут иметь любые ноты.

"Это ароматы утра, это ароматы дня, которые идеально совпадают с вашей деловой активностью, с фитнес-стилем, с кэжуал-стилем. То есть то, что не остается к вечеру и вы имеете возможность с такими легкими концентрациями выдерживать парфюмерный этикет, что очень важно и сегодняшний современный парфюмерный гардероб невозможен без понятия парфюмерного этикета", - отмечает он.

Он приводит пример использования различных типов ароматов в течение дня.

"Вы можете надеть аромат на день в качестве туалетной воды. Она пахнет до 5-6 часов. Затем, если у вас нет даже возможности переодеться, вы можете достать из сумочки духи и пойти на коктейль или даже в театр с любимым ароматом, но уже другой концентрации и с более раскрытой парфюмерной палитрой, потому что в экстракте всегда более насыщенная и более сложная композиция того же аромата. То есть, одеколо, туалетная вода - это у нас утро-день. Затем день-вечер - парфюмированная вода и вечер - экстракт парфюма", - добавляет Богдан Зубченко.

Смотрите видео о том, в чем разница между духами, туалетной водой, парфюмированной водой и одеколоном:

Как правильно наносить духи

Парфюмер отмечает, что есть классические точки для нанесения ароматов на тело и одежду человека.

"Классические точки - это запястья, шея, но иногда женщина может изменить место нанесения. Если аромата очень много в зоне декольте - можно нанести аромат на спину, например, если это открытое платье", - отметил Богдан Зубченко.

По его словам, такой способ нанесения аромата позволит оставлять за человеком приятный шлейф из запаха.

Другой способ заключается в том, чтобы сделать несколько "пшиков" аромата вверх перед человеком и войти в это "облачко"

Эксперт по ароматам добавляет, что это также является способом "наслаивания ароматов"

"Это очень современно. Например, вы любите очень цветочные ароматы, однако летом есть желание его немного освежить, добавить цитрусовых нот. Вы можете "надеть" любимое цветочное благоухание, а затем несколько "пшиков" в воздух цитрусового аромата и войти в "облако", - указывает Богдан Зубченко.

Кто такой Богдан Зубченко

Богдан Зубченко - парфюмер, ольфактолог, парфюмерный критик. Является признанным экспертом в области парфюмерии. Публикует парфюмерные обзоры, разрабатывает методики и проводит мастер-классы, тренинги для широкой публики и профессионалов парфюмерного ритейла.

Экс-директор киевского Guerlain Boutique et Cabine.

Автор многочисленных персональных, а также бутиковых и интерьерных ароматов, созданных как для собственного бренда, так и для других парфюмерных марок.

Независимый парфюмер, креатор и владелец авторской марки BZ PARFUMS BOHDAN ZUBCHENKO since 1993 первого украинского нишевого парфюмерного бренда. Арт-директор салона высокой парфюмерии Le Flacon.

В чем разница между духами, туалетной водой, парфюмированной водой и одеколоном

Духи (Perfume):

  • Состав: содержат самую высокую концентрацию ароматических масел (15-30%), что делает их самыми интенсивными и длительными по сравнению с ароматами других категорий.
  • Продолжительность аромата: могут оставаться на коже до 6-8 часов или даже больше.
  • Использование: рекомендуется использовать в небольших количествах, поскольку они очень концентрированы.

Туалетная вода (Eau de Toilette):

  • Состав: имеет среднюю концентрацию ароматических масел (5-15%).
  • Длительность аромата: обычно держится на коже до 3-5 часов.
  • Использование: идеальный вариант для повседневного использования, поскольку он более легкий и не настолько насыщенный, как духи.

Парфюмированная вода (Eau de Parfum):

  • Состав: имеет более высокую концентрацию ароматических масел, чем туалетная вода (10-20%).
  • Длительность аромата: обычно держится на коже около 4-6 часов.
  • Использование: идеальный вариант для вечернего времени или особых случаев.

Одеколон (Eau de Cologne):

  • Состав: имеет наименьшую концентрацию ароматических масел (2-5%).
  • Длительность аромата: обычно держится на коже до 2-3 часов.
  • Использование: обычно используется как легкий, освежающий аромат для ежедневного использования.

Эти категории различаются по концентрации ароматических масел и, соответственно, интенсивности и продолжительности аромата. Выбор каждого вида зависит от ваших предпочтений и ситуации, в которой вы планируете использовать благовония.

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