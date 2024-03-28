Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

Одна женщина попыталась спасти, как она считала, "детеныша ежа", но была сильно удивлена, когда привезла его к ветеринару.
Любительница животных решила, что нашла на тротуаре малыша ежика и осторожно взяла его на руки, чтобы отнести домой и выкормить. Она была в панике, когда к утру маленький зверек не поправился, и она срочно отвезла его в больницу для диких животных, чтобы его осмотрел профессионал, пишет TheMirror.
Однако женщина была потрясена, когда менеджер больницы Джанет Котце сообщила ей ужасную новость - она спасла вовсе не детеныша ежа, поскольку маленький пушистый шарик на самом деле был клочком шерстяной шапки.
Джанет, работающая в заповеднике и лечебнице дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Кнатсфорде, Чешир, рассказала, что женщина пришла в четверг утром с картонной коробкой под мышкой и рассказала, что провела ночь, пытаясь уговорить "детеныша млекопитающего" поесть из маленького блюдечка с едой.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
"Это был первый прием за день. Женщина пришла с коробкой, сказала, что нашла на тротуаре малыша ежа, он был холодный, и она подобрала его. Меня это насторожило, ведь для ежиков это очень рано, поэтому я немного забеспокоилась. Я забрала у нее коробку и отнесла ее в приемный покой, который находится в отдельной комнате. Я открыла коробку и не могла поверить в то, что увидела. Я подумал: "Это точно не ежик, возможно, это какое-то другое пушистое существо". Я поняла, что это не еж и вообще не животное", - поделилась ветеринар.
Она положила его обратно в коробку и отдала женщине, которая сначала не поверила ветеринару, а потом смущенно ушла домой вместе с коробкой и "ежиком".
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