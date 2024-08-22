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Становится слишком жирным: как часто нужно чистить утюжок для волос - знают не все

Юрий Берендий
22 августа 2024, 17:28
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Из-за грязи на утюге для волос, они могут становиться жирными, однако одна женщина поделилась секретом о том, как часто нужно чистить утюг для волос.
Становится слишком жирным: как часто нужно чистить утюжок для волос - знают не все
Из-за грязи на утюжке для волос они могут стать жирными и посеченными / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Несмотря на то, что люди пользуются ими изо дня в день, большинство из них даже не догадываются, что выпрямители для волос нужно чистить, чтобы предотвратить их повреждение.

В видео на TikTok Сара Бродли, которая делится "простыми советами и учебными пособиями", шокировала своих 405 000 подписчиков, объяснив, что случается, когда вы пренебрегаете мытьем инструментов для укладки волос, сообщает Mirror.

"Вот почему у вас появляется много секущихся кончиков и волосы становятся жирными. Посмотрите на всю эту грязь. Используйте дезинфицирующее средство для рук и ватный диск. Протрите им утюг - он такой грязный", - показала женщина.

видео дня

Смотрите видео о том, как часто нужно чистить утюжок для волос:

Согласно рекомендациям ghd hair, выпрямители для волос следует мыть каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение волос из-за накопления продукта.

Стив Элштейн, вице-президент по разработке продуктов и исследований в ghd, отметила, что керамические пластины выпрямителей могут повредить волосы.

"Керамические пластины выпрямителей могут накапливать грязь, если их не чистить должным образом. Лак для волос, масла и другие тяжелые продукты могут накапливаться не только на волосах, но и на инструментах, поверх масел, которые выделяются из кожи головы, что может повредить ваши локоны, если устройство не очищать регулярно", - предупреждают специалисты.

Для очистки утюжка для волос эксперты рекомендуют использовать влажную тряпку, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение волос или инструмента.

"Отключите прибор от электросети и подождите, пока он остынет. Протрите внешнюю часть стайлера влажной тряпкой. Не используйте острые или абразивные моющие средства или продукты, вызывающие коррозию, и никогда не погружайте прибор в воду. Перед включением в сеть дайте ему высохнуть в течение нескольких часов и используйте только после того, как он высохнет", - предупреждает специалист.

Кроме того, специалисты советуют не использовать воду или моющие средства на водной основе для очистки стайлера - это очень опасная практика.

"Также мы не рекомендуем использовать салфетки, если они не являются органическими и биоразлагаемыми, поскольку они обычно содержат пластик", - резюмировал Стив Элштейн.

Эта концепция также касается других стайлинговых инструментов, в частности плоек, щеток и расчесок.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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