Пожар из-за плойки: как не допустить очень неприятной ситуации

"Пожар из-за плойки" - к сожалению, не очень и редкая ситуация, которая может привести к крайне неприятным последствиям. Главред говорит, как его не допустить.

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Сколько остывает плойка? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Пожар из-за плойки

Причины:

Оставленная включенной плойка. В спешке люди часто забывают выключить прибор после использования.

Неисправность плойки. Повреждение шнура, корпуса или нагревательного элемента. Использование старой или некачественной плойки.

Неправильное использование. Оставление плойки на горючих материалах (например, на диване или кровати). Использование плойки в непроветриваемом помещении.

Последствия:

Уничтожение имущества. Пожар может полностью уничтожить квартиру или дом.

Угроза жизни и здоровью. Огонь и дым могут привести к ожогам, отравлению и другим серьезным травмам.

Психологическая травма. Переживание пожара может стать сильным стрессом для человека.

Меры предосторожности:

Никогда не оставляйте плойку включенной без присмотра.

Перед использованием проверьте плойку на наличие повреждений.

Используйте плойку только на негорючей поверхности.

Не используйте плойку в непроветриваемом помещении.

Не оставляйте плойку в доступном для детей месте.

Установите в доме огнетушитель.

Регулярно проводите инструктаж по пожарной безопасности с членами семьи.

Помните, что плойка - потенциально опасный электроприбор.Соблюдение простых правил безопасности поможет вам избежать пожара

Сколько остывает плойка

Время остывания плойки зависит от нескольких факторов.

Тип плойки:

Керамические плойки остывают быстрее, чем металлические.

Плойки с турмалиновым покрытием остывают еще быстрее.

Мощность плойки:

Чем мощнее плойка, тем дольше она будет остывать.

Температура нагрева:

Чем выше температура нагрева, тем дольше плойка будет остывать.

Температура окружающей среды:

В холодном помещении плойка будет остывать дольше, чем в теплом.

Забыла выключить воскоплав для волос

Не волнуйтесь, если вы забыли выключить воскоплав для волос.

Вот что нужно сделать:

Если прибор выключен, то просто оставьте его остывать.

Если он включен, то отключите его от сети и дайте ему остыть.

Проверьте воск:

Если воск застыл, то просто выбросьте его.

Если воск расплавлен, то дайте ему остыть и застыть в воскоплаве.

Очистите воскоплав:

Протрите его влажной тряпкой.

Удалите остатки воска с помощью ватного диска, смоченного в специальном очистителе для воскоплавов.

Важно помнить:

Не оставляйте воскоплав без присмотра.

Не используйте воскоплав, если он поврежден.

Следуйте инструкциям производителя.

Дополнительные советы:

Установите таймер, чтобы не забыть выключить воскоплав.

Поставьте воскоплав на негорючую поверхность.

Храните воскоплав в недоступном для детей месте.

Что такое плойка? Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.). Выпрямители используются при укладке волос в быту и профессиональными мастерами, сообщает портал "Википедия".

Если же у вас есть какие-либо вопросы или замечания, то обратитесь к производителю воскоплава.

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