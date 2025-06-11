Будут ли выключать связь во время обстрелов: нардеп расставил все точки над "і"

Федиенко заверил, что украинцы не останутся без мобильной связи во время вражеских атак.

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Останутся ли украинцы без связи во время обстрелов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Федиенко:

Пока не рассматривается вариант отключения мобильной связи во время дроновых атак

Вводить SIM-карты по паспортам тоже не планируют

В Украине не планируют выключать мобильную связь во время российских обстрелов, в частности дроновых атак. При этом специалисты изучают, как противодействовать ударным дронам типа "Шахед", которые при запуске используют SIM-карты украинских мобильных операторов. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в своем Telegram.

Нардеп обратил внимание на работу блогеров и экспертов по мобильной связи, которые распространяют информацию о неких "диктаторских законах".

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"Еще раз хочу подчеркнуть: мобильную связь выключать не будут. Я уверен и понимаю, что россияне пытаются эту тему расшатать, применив различных блогеров... Я хочу напомнить, что у нас идет война и эти "Шахэды" убивают наших мирных граждан. Но, еще раз хочу подчеркнуть: не SIM-карты по паспортам, не отключение мобильной связи - по состоянию на сегодня вообще не стоит", - подчеркнул Федиенко.

Он добавил, что специалисты работают над поисками путей противодействия "Шахедам", которые во время атаки используют украинские мобильные SIM-карты. По его словам, если эксперты признают потребность в реализации определенных технических работ - их обязательно выполнят.

Shahed - 136 / Инфографика: Главред

Российские удары "Шахедами" по Украине - новости по теме

Недавно в Раде подчеркивали, что информация о якобы запланированном отключении мобильной связи во время воздушной тревоги не соответствует действительности.

Как писал Главред, в ночь на 11 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли люди также известно о пострадавших.

Днем ранее россияне массированно атаковала Киев Шахедами и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.

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Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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