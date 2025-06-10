"Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой": Зеленский резко ответил на атаку на РФ

Президент Украины подчеркнул, что без реакции мирового сообщества российские агрессоры будут продолжать убивать и разрушать безнаказанно.

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Президент обратил внимание на постоянное увеличение количества средств поражения / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скриншот

Кратко:

Россия ударила ракетами по жилым домам в Одессе и Киеве

Повреждены роддом в Одессе и фасад Софии Киевской

Зеленский отметил использование РФ северокорейских ракет РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия массированной ракетной атаки РФ 10 июня. В своем вечернем обращении он сообщил, что под вражеский обстрел попали жилые дома, в частности, в Одессе поврежден роддом.

По словам главы государства, серьезным разрушениям подверглась и Одесская киностудия, которая является частью культурного наследия Украины. Кроме того, в столице из-за взрывной волны пострадала София Киевская - часть фасада собора обвалилась.

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"Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии - это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования - больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо - весь мир выиграет от принуждения России к миру", - подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что Россия последовательно наращивает количество средств поражения в ракетных ударах.

"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире - никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательных переговоров об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру - всем", - заявил глава государства.

/ Инфографика: Главред

Зеленский также сообщил, что РФ снова использует баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи, и делится с ней дроновыми технологиями.

"Видим данные и по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий - это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", - подытожил президент.

Атака РФ на Украину 10 июня - последние новости

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафиксировали падение обломков.

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Кроме того,

Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. В роддоме обошлось без пострадавших. Пациенты и персонал успели эвакуироваться.

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