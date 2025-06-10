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Пострадали 4 района: появились кадры последствий атаки дронов на Киевскую область

Марина Фурман
10 июня 2025, 11:02
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Тревога в области продолжалась почти 7 часов.
дрон, удар по Киевской области 10 июня
Этой ночью россияне ударили по Киевской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КОВА

Вкратце:

  • 10 июня россияне атаковали дронами Киевскую область
  • Тревога в регионе продолжалась почти 7 часов
  • В результате вражеского удара зафиксированы повреждения в 4 районах

В ночь на 10 июня, под российский удар попала Киевская область. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели, а тревога длилась почти семь часов. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник.

Бориспольский район - ликвидирован пожар частного дома. Еще 7 частных домов и два авто повреждены. В двух многоэтажных домах повреждено остекление. В результате вражеского удара пострадал 57-летний мужчина. Он получил ушиб мягких тканей грудной клетки.

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Броварской район - поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей и два гаражных помещения.

Фастовский район - поврежден частный дом и два автомобиля, ликвидирован пожар в ангарных помещениях.

Еще два ангара были повреждены в Обуховском районе.

По словам Калашника, оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

"Работаем вместе с местными властями и нашими международными партнерами, чтобы помочь каждому владельцу поврежденных домов", - резюмировал глава КОВА.

  • Атака на Киевскую область 10 июня
    Атака на Киевскую область 10 июня фото: КОВА
  • Атака на Киевскую область 10 июня
    Атака на Киевскую область 10 июня фото: КОВА
  • Атака на Киевскую область 10 июня
    Атака на Киевскую область 10 июня фото: КОВА
  • Атака на Киевскую область 10 июня
    Атака на Киевскую область 10 июня фото: КОВА
  • Атака на Киевскую область 10 июня
    Атака на Киевскую область 10 июня фото: КОВА

Атака РФ на Украину 10 июня - последние новости

Напомним, в ночь на 10 июня, российские захватчики массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Под прицелом были Киев, Одесса, Днепропетровская и Черниговская области. Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская области. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

К сожалению, в результате вражеской атаки по Одессе погибли двое мужчин. Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс.

Как писал Главред, на вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что этой ночью оккупанты применили 315 дронов, из них 250 - "Шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 - это баллистика северокорейского производства.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Киевская область новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136
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