Под прицелом — завод Шахедов: Татарстан атаковали дроны, прогремели взрывы

Взрывы слышали в районе городов Елабуга и Нижнекамск.

https://glavred.info/war/pod-pricelom-zavod-shahedov-tatarstan-atakovali-drony-progremeli-vzryvy-10672094.html Ссылка скопирована

Россию снова атаковали дроны / Фото: t.me/astrapress

Кратко:

РФ атаковали дроны

Взрывы прогремели в Елабуге и Нижнекамске

Росавиация закрыла ряд аэропортов

Утром 10 июня ударные дроны заметили в республике Татарстан. Прогремели взрывы в районе города Елабуга, где оккупанты производят Шахеды.

"ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БпЛА видели в Нижнекамске и Елабуге", — сообщил российский Telegram-канал Mash.

видео дня

В Нижнекамске взрывы прогремели вблизи населенного пункта Красный Луч. Перед этим в международном аэропорту Бегишево местные власти ввели план Ковер. Рейсы на вылет и приземление задержали.

По словам очевидцев, ударные дроны летели в направлении северной части города, где расположены заводы.

Также в Сети обнародовали кадры атаки по Татарстану 10 июня. Очевидцы утверждают, что БпЛА летели атаковать заводы.

Смотрите видео - Татарстан атаковали дроны:

Как сообщил российский Telegram-канал Baza, местные власти прокомментировали атаку дронов по Татарстану. В частности мэр Нижнекамска Радмир Беляев информировал о якобы уничтожении ударных БпЛА в небе над городом.

"Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет", — отметил он.

По его словам, технологический процесс на местных предприятия не был нарушен.

Российские власти ввели план Ковер во все московских аэропортах. В ряде городов области прогремели взрывы. В частности, россияне слышали взрывы в Раменском, Жуковском и Домодедово.

"Режим Ковер ввели во всех московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Воздушные гавани не принимают самолеты на посадку и вылет", — сообщил канал Mash.

Перед этим очевидцы сообщали в сети о звуках взрывов, которые прогремели в ряде городов Московской области. Так, россияне слышали взрывы в Раменском, Жуковском и Домодедово.

В Ленинградской области один беспилотник якобы был сбит над Тосненским районом. Как сообщил местный губернатор, жертв и разрушений нет, в ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково в Петербурге, а также в аэропортах Ижевска и Кирова.

Атаки дронов в России - последние новости

Как писал Главред, 25 мая в российской Елабуге прогремели взрывы. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, дроны атаковали завод по производству дронов типа Шахед, которыми россияне ежедневно атакуют Украину. Кроме того, под удар попало химическое предприятие в Ивановской области РФ.

1 июня была осуществлена атака на военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево. Именно там базируется стратегическая авиация России - в результате было поражено более 40 самолетов.

Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Кроме того, в ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ.

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред