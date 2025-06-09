Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

Оккупанты используют аэродром в Нижегородской области РФ для ударов по территории Украины.

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ВСУ ударили по аэродрому в РФ, откуда взлетают истребители МиГ-31К / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Кратко:

ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

Поражены две единицы авиационной техники врага

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ. Об этом утром в понедельник сообщил Генштаб ВСУ.

"Российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет Кинжал", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Генштаб сообщил об ударе по аэродрому в РФ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки на РФ - последние новости

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Позже Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины поразили предприятие "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары на территории Чувашской республики. Предприятие изготавливало антенны для "Шахедов".

АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" в Чебоксарах производит навигационное оборудование для ВПК РФ. В частности, завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", используемых в ударных дронах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб и другом высокоточном вооружении оккупантов.

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Что известно об аэродроме "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - это авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Известно, что с конца 2021 года на аэродроме базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас россияне применяют против Украины, пишет Википедия.

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