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"Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

Виталий Кирсанов
9 июня 2025, 10:09
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Удар нанесли Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Поражен завод в Чебоксарах
Поражен завод в Чебоксарах / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress,

Кратко:

  • По заводу ударили по меньшей мере два дрона
  • Завод производил гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники
  • Завод "Прогресс" преращает работу на неопределенный срок

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 9 июня, поразили предприятие "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ. Предприятие изготавливало антенны для "Шахедов". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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По предприятию российского военно-промышленного комплекса ударили по меньшей мере два дрона, возник масштабный пожар.

АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" в Чебоксарах производит навигационное оборудование для ВПК РФ. В частности, завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", используемых в ударных дронах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб и другом высокоточном вооружении оккупантов.

"Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию РФ, будут продолжаться до полного ее прекращения против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

Там добавили, что ограничения на работу аэропортов (план "Ковер") применялись в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

Как уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, атакованный российский завод в Чебоксарах - это очень жирная цель. Он задействован в цикле ракетостроения, включая "Искандеры".

"Что-то неизвестное прилетело по заводу "Прогресс" в Чебоксарах, который задействован в цикле ракетостроения, включая "Искандер", - говорится в заявлении Коваленко.

Он отметил, что именно на этом заводе россияне изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель.

"Завод "Прогресс" обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки. Завод производит модули типа "Комета". Это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала. Такие модули враг использует в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планировочных авиабомбах, беспилотниках "Орлан-10", "Ланцет", в новых дронах "Шахед". Очень жирная цель", – подчеркнул руководитель ЦПД.

Он добавил, что "Прогресс" прекращает работу на неопределенный срок.

Спецоперации Украины на территории РФ:

Как писал Главред, в начале лета, 1 июня, осуществлена атака на военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево. Именно там базируется стратегическая авиация России - в результате было поражено более 40 самолетов.

Через некоторое время СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Сообщалось, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет.

Более того, не так давно раскрыли путь переброски дронов в Россию, которые вызвали удары по "ядерным" аэродромам РФ. Стало известно, что поставки велись с сопредельной территории.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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