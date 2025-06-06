Удары по "ядерным" аэродромам РФ: раскрыт путь переброски дронов в Россию

Главное:
- Комплектующие могли быть завезены через Казахстан
- Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории
Хотя следственные органы так и не уточнили, каким образом дроны, атаковавшие стратегические аэродромы РФ, были доставлены на территорию России, некоторые аналитики начали предполагать, что комплектующие могли быть завезены через Казахстан.
Эта версия выглядит вполне реалистичной: расстояние от Миасса до казахстанской границы — всего около 150 километров, а между двумя странами отсутствует таможенный контроль, так как обе входят в Евразийский экономический союз, где действует режим свободной торговли и перемещения товаров, говорится в материале Сurrenttime.
Политолог и специалист по международной безопасности Рустам Бурнашев сразу после инцидента заявил: "Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории. Я бы не стал заострять внимание на какой-то одной стране, будь то Казахстан, Беларусь или Грузия. Обойти ограничения технически возможно, обходные пути существуют".
В ответ на появившиеся подозрения власти Казахстана начали информационную кампанию, чтобы опровергнуть слухи о причастности страны к операции украинских спецслужб. В рамках этой стратегии в публичном пространстве стали появляться заявления казахстанских экспертов и общественных деятелей, которые утверждают, что распространение таких версий может быть попыткой посеять разногласия между Казахстаном и Россией.
По мнению казахстанского журналиста-расследователя Сергея Дуванова, власти страны стараются заранее устранить возможные обвинения в том, что поставка техники могла идти с их территории.
"Очевидно, что Казахстану невыгодно, чтобы подозрения указывали на него, — считает Дуванов. — Поэтому и запускается механизм "внутренней дипломатии": находятся спикеры — пусть даже малозаметные депутаты или аналитики, — которые озвучивают позицию, выгодную государству. В результате формируется образ, что Казахстан в этом ни при чём".
Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.
Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
Больше новостей:
- В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно
- Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ
- Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничье
Что такое Currenttime
Редакция находится в Праге (Чехия), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвии), а журналисты работают в Украине, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, странах Центральной Азии и других странах мира. Currenttime – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред