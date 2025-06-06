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Удары по "ядерным" аэродромам РФ: раскрыт путь переброски дронов в Россию

Алексей Тесля
6 июня 2025, 03:30
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Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории, не исключает Рустам Бурнашев.
дроны сбу
Комплектующие могли быть завезены через Казахстан / Коллаж: Главред, фото: Цензор, скриншот

Главное:

  • Комплектующие могли быть завезены через Казахстан
  • Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории

Хотя следственные органы так и не уточнили, каким образом дроны, атаковавшие стратегические аэродромы РФ, были доставлены на территорию России, некоторые аналитики начали предполагать, что комплектующие могли быть завезены через Казахстан.

Эта версия выглядит вполне реалистичной: расстояние от Миасса до казахстанской границы — всего около 150 километров, а между двумя странами отсутствует таможенный контроль, так как обе входят в Евразийский экономический союз, где действует режим свободной торговли и перемещения товаров, говорится в материале Сurrenttime.

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Политолог и специалист по международной безопасности Рустам Бурнашев сразу после инцидента заявил: "Скорее всего, поставка велась с сопредельной территории. Я бы не стал заострять внимание на какой-то одной стране, будь то Казахстан, Беларусь или Грузия. Обойти ограничения технически возможно, обходные пути существуют".

В ответ на появившиеся подозрения власти Казахстана начали информационную кампанию, чтобы опровергнуть слухи о причастности страны к операции украинских спецслужб. В рамках этой стратегии в публичном пространстве стали появляться заявления казахстанских экспертов и общественных деятелей, которые утверждают, что распространение таких версий может быть попыткой посеять разногласия между Казахстаном и Россией.

По мнению казахстанского журналиста-расследователя Сергея Дуванова, власти страны стараются заранее устранить возможные обвинения в том, что поставка техники могла идти с их территории.

"Очевидно, что Казахстану невыгодно, чтобы подозрения указывали на него, — считает Дуванов. — Поэтому и запускается механизм "внутренней дипломатии": находятся спикеры — пусть даже малозаметные депутаты или аналитики, — которые озвучивают позицию, выгодную государству. В результате формируется образ, что Казахстан в этом ни при чём".

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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Что такое Currenttime

Редакция находится в Праге (Чехия), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвии), а журналисты работают в Украине, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, странах Центральной Азии и других странах мира. Currenttime – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".

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