Уничтожили до 50% всех МиГов в РФ: новые детали удара по аэродрому "Саваслейка"

Потеря каждого МиГ для России является безвозвратной, ведь оккупанты больше не производят самолетов данного типа, отметил военный аналитик.

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Силы обороны могли уничтожить до 50% российский МиГов в результате удара по аэродрому "Саваслейка" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

16 августа Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Саваслейка" Нижегородской области РФ. В результате попаданий может быть уничтожено до 50% всех самолетов типа МиГ, состоящих на вооружении в России. Об этом в эфире Radio NV сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Олег Катков напомнил, что в интервью американскому изданию глава ГУР Кирилл Буданов официально подтвердил уничтожение самолета МиГ-31 во время удара по "Саваслейке" 16 августа.

По его словам, украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали о повреждении до шести российских МиГ-31 в результате этого удара.

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"Это очень серьезная цифра, потому что, по оптимистическим оценкам, у РФ примерно 24 МиГ-31К. И если один уничтожен - это уже супер, а еще повреждено 6, то речь идет о 25% таких машин. А учитывая, что по более реалистичной оценке, их там вообще 12, то есть одна эскадрилья, то это уже 50%. И это очень-очень серьезные потери", - прокомментировал Катков.

Он отметил, что после просмотра всех предупреждений об угрозах, обнародованных Воздушными Силами в последнее время, стало очевидным, что взлеты с "Саваслейки" и угроза от МиГ-31К давно не наблюдались. Он также выразил надежду, что россияне не смогут оперативно отремонтировать эти самолеты.

"То есть результат потрясающий, если действительно речь идет об уничтоженном полностью МиГ-31К, о возможности поражения еще 6 машин. Тогда это асторономический успех", - сказал Катков.

Катков подчеркнул, что МиГ-31 больше не производится в Российской Федерации, поэтому любая потеря этой машины является необратимой.

Эксперт также добавил, что россияне теряют МиГи даже вне боевых условий, что объясняется техническими особенностями этого самолета.

"Машина очень специфическая, старая. У нее специфическое топливо - только для нее. Довольно распространенная проблема-болезнь, которая не была вылечена у МиГ-31, - это их двигатели, которые регулярно горят. Прямо в полете. Где-то раз в год в текущих условиях в РФ теряют МиГ-31 - не 31К, а другие у них есть - перехватчики. И один в год они теряют из-за пожара двигателей. То есть двигатель начинает гореть и машина не дотягивает до аэродрома", - пояснил экперт.

Относительно МиГ-31К, он отметил, что этот самолет был превращен в носитель "Кинжала", и после такой модификации больше не способен выполнять другие задачи. Это обусловлено тем, что для установки ракет "Кинжал" приходится снимать часть бортового радиолокационного оборудования, включая радиолокационную станцию, чтобы самолет мог поднять эту ракету.

"Обратный путь после переделки самолета МиГ в 31К почти невозможен", - сказал Катков.

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Удар по аэродрому "Саваслейка" - что известно о взрывах в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 августа украинские дроны-камикадзе нанесли мощный удар по российскому аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области, уничтожив три самолета и повредив еще пять.

В ночь на 22 августа в городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы на аэродроме Мариновка. По информации СМИ, украинские спецслужбы вместе с ССО поразили склады с КАБами и топливом.

Тем временем Мурманская область, где расположен аэродром дальней авиации "Оленья", уже четвертый день подвергается атакам беспилотников, сообщают российские СМИ.

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