Перед визитом главы МАГАТЭ: Путин обвинил ВСУ в попытке удара по Курской АЭС - что известно

В СНБОУ подчеркнули, что цель обвинений ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС заключается в том, чтобы показать миру якобы ядерную провокацию со стороны Украины.

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Путин обвинил ВСУ в попытке удара по Курской АЭС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГУР МО

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в попытке ударить по Курской атомной электростанции, расположенной в городе Курчатов Курской области. Об этом он сообщил в ходе так называемого совещания по ситуации на приграничье России.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской - ред.] атомной электростанции", - сказал он.

Кроме того, глава Кремля отметил, что МАГАТЭ якобы проинформировано о ситуации на Курской АЭС и надеется, что международная организация по атомной энергии отправит специалистов на АЭС в Курской области.

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"Надеюсь, что, в конце концов, это будет с их стороны сделано",- заявил диктатор.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Как отреагировали в Украине

В то же время комментируя заявления российского диктатора, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ в своем Телеграм-канале отметил, что план россиян со штурмом Силами обороны Курской АЭС с целью обвинить Украину в ядерном терроризме провалился, и теперь, не имея альтернативы, Путин сам подключился к пропаганде угрозы ядерного террора.

"Российский нелегитимный рассказал, что якобы ВСУ пытались ночью атаковать АЭС. Чистая ложь, которая получилась после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в прошлую пятницу", - указывает он.

Коваленко предполагает, что россияне могут сами осуществить эту провокацию и попытаются довести ее до международного уровня.

"Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны РФ вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин", - резюмировал чиновник.

Что известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

В этом контексте стоит отметить, что слова Путина об ударах по Курской АЭС четко совпали по времени с намерением главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Он сказал, что после визита на Курскую АЭС он намерен отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствие успешных действий Вооруженных сил Украины в Курской области, около трех тысяч российских солдат рискуют оказаться в окружении из-за подрыва трех мостов через реку Сейм. Как сообщает The Wall Street Journal, войска РФ в этом районе остались без линий снабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Во встрече также принял участие председатель Сумской ОГА Владимир Артюх. Зеленский сообщил, что главком ВСУ предоставил отчет об оперативной ситуации во всех районах активных боевых действий, включая самые сложные направления фронта.

Операция в Курской области продолжается, и российские войска могут оказаться в окружении, заявил лейтенант Сил обороны и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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