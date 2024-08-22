Речь идет о событиях 2022 года - когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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В ВСУ могли не поступить до 50 тысяч боеприпасов из-за поступка ЮАР / Коллаж Главреда: Фото: Вернись живым, 22 отдельная механизированная бригада

Пророссийское правительство Южно-Африканской республики (ЮАР) фактически заблокировало передачу Польше 50 тысяч 155 мм снарядов, сорвав соглашение Rheinmetall и Варшавы.

Как пишет газета Rzeczpospolita, речь идет о срыве изготовления боеприпасов, которым должна была заниматься дочерняя компания немецкого концерна - южноафриканская Rheinmetall Denel Munition.

Указывается, что контракт был заключен еще в 2022 году - через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако за два года польская армия не получила ни одного снаряда.

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Стране пришлось сорвать контракт еще в июле 2023 года.

В Польше утверждают, что контракт не выполнили именно из-за давления правительства ЮАР, которое в целом симпатизирует политике Путина. Южная Африка опасалась, что они могут попасть в ВСУ.

Что такое Rzeczpospolita? Rzeczpospolita - это общенациональная польская ежедневная газета либерально-консервативного направления. На 2016 год издание ежедневно читало 274 000 читателей, 75% из которых имели высшее образование и почти 87% - постоянную работу.

ЮАР и Украина - последние новости

Известно, что Южно-Африканская республика поддерживает действия Кремля против Украины и выступает за "мирное" решение войны путем выполнения ультиматума Путина.

Именно с такими предложениями 16 июня 2024 года прибыл глава государства в Киев.

Украинцам тот день запомнился мощным ракетным ударом по Киеву с пострадавшими. При этом делегация ЮАР утверждала, что взрывов "не слышала".

ЮАР является членом так называемого путинского БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия и Китай.

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