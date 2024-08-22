"Интересный объект": эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС

В Черном море рыбаки в последнее время замечают большое количество рыбы.

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В Черном море после катастофы рыбы становится больше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На увеличение и восстановление популяции рыбы, которая сейчас наблюдается в Черном море вблизи Одессы, мог, на удивление, положительно повлиять теракт на дамбе Каховской ГЭС.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский, который много лет наблюдает за Одесским заливом, опубликовал соответствующее видео-подтверждение.

На кадрах видно стайку аборигена-сингула, а также гостроноса и пеленгаса.

видео дня

"Такого большого количества кефали не видел здесь за всю историю своих наблюдений, с начала 2000-х. Кефаль в Черном море - это по меньшей мере шесть видов рыбы. Лобан - самая большая из них. В то же время большая кефаль держится осторожно и не подпускает к себе сверху - необходимо нырнуть и оказаться в одном "горизонте" с ней или залечь на дно", - рассказал Балинский.

Также в этом году привлекает внимание численность промысловой султанки. Также можно наблюдать ставриду, одесский бычок, который является собирательным названием для примерно десяти видов донных территориальных рыб.

"Бычки в Одесском заливе также быстро восстанавливают свои популяции после экоцида в результате подрыва Каховской плотины", - констатирует эколог.

Подрыв Каховской ГЭС Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции (Каховская катастрофа - военное преступление и потенциально акт экоцида, совершенный армией России в 2:50 6 июня 2023 года во время российского вторжения в Украину, сообщает Википедия.

Скорее всего, плотина Каховской ГЭС была заминирована и взорвана, что привело к ее уничтожению. В зоне катастрофы оказалось 16 000 человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.

Масштабная экологическая катастрофа, вызванная разрушением плотины, является актом экоцида в случае умышленности действий.

По международному законодательству является военным преступлением, поскольку разрушение плотин прямо запрещено даже в случае, если они являются военными объектами

Однако эколог предупреждает рыбаков об обнаружении в некоторых гидробионтах очень высоких концентраций ионов тяжелых металлов пестицидов и других токсичных веществ.

"Это указывает на долговременные последствия Каховской диверсии... Также круглогодичный выброс всего объема сточных вод в последнее время очень усложняет экологическую ситуацию уязвимого Одесского залива. Поэтому я бы советовал пока воздержаться от употребления в пищу по меньшей мере местных мидий и рапанов", - говорит специалист.

Как доказательство неблагоприятной экологической ситуации в Одесском заливе он показал краснокнижную пескарку серую (морская мышь). К сожалению, ее он нашел мертвой.

"Постоянные пожары как следствие войны и масштабного потепления меняют ландшафт всего Северного Причерноморья. Большая часть Одесской области вообще попадает в климатические условия полупустыни. Море значительно смягчает микроклимат Одессы, улучшает циркуляцию воздуха", - добавил Балинский.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил об оценке убытков, которая составляет 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд и уже направило России претензию с требованием компенсации в течение полугода.

Что интересно, экологи против восстановления Каховской ГЭС. Зато Украина уже давно должна была начать убирать дамбы. Многие гидростанции, особенно на реках в Карпатах, давно пора закрывать, убеждены специалисты.

В то же время эколог Владимир Борейко назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС. Теракт может положительно повлиять на экологию Черного моря. По его словам, из-за недостатка стока происходит процесс засоления Черного моря.

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