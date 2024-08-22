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Pro&Contra: Нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС?

Надежда Майная
22 августа 2024, 09:00
136
Подрыв Каховской ГЭС и её плотины стал одним из самых громких преступлений России против Украины. Однако мнения о том, нужно ли отстраивать ГЭС, разнятся.
каховська гес про контра
Нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС: за и против / Коллаж: Главред

Прошло уже больше года с момента подрыва российскими войсками дамбы Каховского водохранилища, и всё это время не утихают споры экспертов о том, стоит ли отстраивать ГЭС после войны.

Несмотря на отсутствие единого мнения в экспертной среде по этому вопросу, Кабмин ещё в прошлом году одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС за два года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на первом этапе будут спроектированы инженерные конструкции и подготовлена необходимая база для восстановления, а второй – начнётся после деоккупации территорий, где расположена ГЭС, и это будут строительные работы.

Главред выслушал обе позиции по вопросу целесообразности восстановления Каховской ГЭС.

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Владимир Борейко

Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог, Заслуженный природоохранник Украины

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС?

Нет, я категорически против этого. Украина уже давно должна была учесть опыт западных стран, проводящих политику дедамбизации, и начать убирать дамбы и гидроэлектростанции, особенно на реках в Карпатах.

Каковы аргументы в пользу этой точки зрения, что это даст?

Во-первых, освободятся огромные площади земель, которые можно или использовать в сельском хозяйстве, или засадить лесом, или направить под заповедные объекты.

Во-вторых, площадь земли, которая была затоплена Каховским водохранилищем, в три раза больше площади земель, которые орошались благодаря этому водохранилищу. Стоит ли овчинка выделки? Это безрассудное, не экономное и не хозяйское отношение к земельным ресурсам. Ведь бывшее дно Каховского водохранилища – это великолепные пахотные угодья, плодородные земли, которые уже сейчас можно распахивать. Водохранилище затапливало самые плодородные в Европе почвы – Конские плавни, и вот сейчас они обнажились, соответственно, их можно использовать в сельском хозяйстве.

В-третьих, отсутствие плотины Каховской ГЭС уже сейчас благоприятно сказывается на Чёрном море, поскольку уменьшается его солёность из-за большего количества пресной воды. Исследования гидробиологов установили, что благодаря тому, что в море пошло больше воды, появились редкие крабы, мидии и пр., то есть существа, которых там не видели 20-30 лет.

В-четвертых, рыба сможет подниматься на нерест вверх по течению Днепра, как было раньше. В частности, это полезно для осетровых. Плюс не будет замора рыбы в водохранилище, что случалось каждую зиму.

Тарас Загородний

Политический и экономический эксперт

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС?

Да, однозначно нужно. Это необходимо не столько для энергетики, сколько для обеспечения жизни людей, промышленности и сельского хозяйства. То есть важно восстановить даже не ГЭС, а само водохранилище – нужна вода. Вода – основа жизни миллионов людей, которые смогли заселить юг Украины. А во времена Великого Луга, когда не было Каховской дамбы и ГЭС, эта местность была безжизненной степью.

Каковы аргументы в пользу этой точки зрения, что это даст?

Во-первых, Каховское водохранилище позволяло осуществлять мелиорацию юга Украины, прежде всего, Николаевской и Херсонской областей. Благодаря этому в регионе существовало сельское хозяйство. Идея распахать луг, образовавшийся на месте водохранилища, – это хорошо, но как эти земли будут обеспечиваться водой? Будем строить новую систему оросительных каналов?

Во-вторых, Каховское водохранилище нужно для обеспечения Крыма пресной водой. Почему в своё время Крым и отдали Украине – потому что Днепр мог обеспечить его водой, и на полуострове стало возможно заниматься сельским хозяйством. Без воды Крым снова станет пустыней с солончаками, как и был до строительства Северо-Крымского канала. А как там будут жить люди? Что на полуострове будет с сельским хозяйством? Заботясь о рыбах, крабах и вербах – о каком-то мифическом Великом Луге, мы забываем о людях. Где люди в этой системе? Как они будут жить без воды, которую обеспечивало Каховское водохранилище?

В-третьих, водохранилище обеспечивало водой огромную агломерацию, в первую очередь, Запорожскую и Днепропетровскую области. Это было нужно для существования в регионе промышленных предприятий, например, металлургических. В крупных промышленных центрах живут и работают, в том числе на заводах, миллионы людей. Там среди прочего производится сталь, а сталь нужна, чтобы производить оружие, необходимое нам для борьбы с агрессором.

В-четвертых, без Каховского водохранилища станет невозможным судоходство.

В-пятых, Каховская ГЭС была бонусом – главным было водохранилище. Та же Запорожская АЭС (между прочим, самая мощная в Европе) обеспечивалась водой именно из Каховского водохранилища. АЭС всегда строятся возле воды, поскольку она необходима для охлаждения реакторов. Так что генерация электроэнергии Каховской ГЭС – лишь бонус. Гидроэнергетика и тепловая энергетика, в отличие от атомной, – это маневровая энергетика: ГЭС и ТЭС можно запустить, когда нужно, и сбалансировать энергетическую систему. Сейчас все шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС переведены в режим холодной остановки, потому мы спокойно живём год без Каховского водохранилища. Если не отстраивать Каховскую дамбу и не восстанавливать водохранилище, мы сможем распахать луг и сделать комфортнее жизнь рыбок в Черном море, но как быть с ЗАЭС? Закроем её?

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года).

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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