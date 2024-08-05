Экологи против восстановления Каховской ГЭС: "нужно закрыть и другие дамбы"

Эколог выступает категорически против восстановления Каховской ГЭС после того, как ее разрушили оккупанты.

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Экологи против восстановления Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты разрушили Каховскую дамбу. Однако экологи выступают против ее восстановления. Об этом во время чата на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

Он убежден, что Украине нужно избавиться от всех дамб.

"Я, как эколог, категорически против. Я считаю, что Украина уже давно должна была начать убирать дамбы. Многие гидростанции, особенно на реках в Карпатах, давно пора закрывать", - сказал Борейко.

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Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди наиболее известных кампаний эколога и возглавляемой им организации – перепись самых старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, – борьба с дельфинариями. Активист защиты наиболее уничтожаемого вида животных в Украине – волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил об оценке убытков, которая составляет 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд и уже направило России претензию с требованием компенсации в течение полугода.

Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что международный опыт, в частности Голландии, Германии и США, показывает эффективность программ дедамбизации. Территорию Каховской ГЭС можно использовать для сельского хозяйства, лесонасаждений и заповедных зон.

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