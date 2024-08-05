Экологи против восстановления Каховской ГЭС: "нужно закрыть и другие дамбы"

Российские оккупанты разрушили Каховскую дамбу. Однако экологи выступают против ее восстановления. Об этом во время чата на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.
Он убежден, что Украине нужно избавиться от всех дамб.
"Я, как эколог, категорически против. Я считаю, что Украина уже давно должна была начать убирать дамбы. Многие гидростанции, особенно на реках в Карпатах, давно пора закрывать", - сказал Борейко.
Кто такой Владимир Борейко
Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.
Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди наиболее известных кампаний эколога и возглавляемой им организации – перепись самых старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, – борьба с дельфинариями. Активист защиты наиболее уничтожаемого вида животных в Украине – волков.
Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.
Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.
Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно о последствиях
Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил об оценке убытков, которая составляет 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд и уже направило России претензию с требованием компенсации в течение полугода.
Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что международный опыт, в частности Голландии, Германии и США, показывает эффективность программ дедамбизации. Территорию Каховской ГЭС можно использовать для сельского хозяйства, лесонасаждений и заповедных зон.
Другие новости:
- Подрыв Каховской ГЭС: как Украина противостоит российскому "не все так однозначно"
- Сокровища со дна Каховского водохранилища и традиции военной Украины: удивительная премьера "Мира наизнанку. Украина"
- Названа сумма ущерба за подрыв Каховской ГЭС: сколько денег будут требовать у РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред