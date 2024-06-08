Названа сумма ущерба за подрыв Каховской ГЭС: сколько денег будут требовать у РФ

Из-з подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла 35% пресной воды.

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Названа сумма ущерба, нанесенная из-за подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чем нанесли огромный ущерб Украине и украинскому народу. Уже подсчитана сумма ущерба. Её назвал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, сообщает DW.

Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд на 2,5 миллиарда евро. Российской стороне отправили сообщение с претензией. На выплату денег дали срок - полгода.

"Мы нашли возможность проинформировать Россию — сделали это с помощью европейских друзей и отметим, что и канцелярия их, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить эту претензию, они получили", — говорит Сирота. видео дня

Он отмечает, что Каховское водохранилище было самым большим в каскаде Днепра. Трагедия стала причиной потери 35% пресной воды в стране.

"Мы потеряли судоходство, мы потеряли возможность наполнять водохранилище, пруды-охладители для Запорожской атомной станции. Мы видим, что идет обмеление колодцев, мы понимаем, что будет засоление почв", — добавил Сирота.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

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