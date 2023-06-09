Ущерб колоссальный: МВД - о количестве погибших и пропавших без вести

В результате подрыва Каховской ГЭС под воду пошло 48 населенных пунктов.

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В результате подрыва Каховской ГЭС погибли минимум 5 человек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего под воду ушли многие населенные пункты. Этим действием оккупанты убили минимум 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на своей странице в Telegram.

Лишь в Херсонской области затопило 48 населенных пунктов, из которых 34 находится на подконтрольной Украине территории (3625 домов) и 14 - на оккупированной.

"Эвакуировано 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмировано в результате обстрела при эвакуации мероприятий – 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек", - рассказал Клименко.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Из региона удалось эвакуировать 825 человека. Официально подтверждена гибель минимум одного человека.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились о эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН в захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это только при условии экономного потребления.

Смотрите видео, как спасенные четвероногие оправляются от пережитого ужаса на Херсонщине:

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