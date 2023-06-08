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Украина и ООН договорились об эвакуации с захваченного РФ левого берега Днепра

Андрей Ганчук
8 июня 2023, 15:38 обновлено 8 июня, 16:11
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Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии.
ООН, Каховская ГЭС
На правобережье Херсонской области наводнения из-за подрыва Россией Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Украина и Организация объединенных наций договорились о проведении ООН операции по оказанию помощи людям, которые проживают на захваченных агрессором Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях. Их должны эвакуировать на подконтрольные Киеву районы. Оккупант Москва должна предоставить доступ миссии и дать гарантии безопасности. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД рассказали о том, что по итогам переговоров руководителя внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулеба с гуманитарным координатором ООН в Украине Дениз Браун было принято решение, согласно которому Организация должна проявить более серьезную реакцию на гуманитарную ситуацию в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, которая сложилась в результате подрыва Россией Каховской ГЭС.

В частности, стороны договорились о том, что ООН неотложно усилит помощь и направит свои дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

"Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для предоставления гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной Правительству Украины территории", - отметили в МИД Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности для выполнения организацией гуманитарных операций.

Подразделения ООН отправятся на захваченные Россией районы Херсонской и Запорожской областей на левом берегу Днепра, как только оккупант Москва предоставить доступ к территориям и соответствующие гарантии безопасности.

"Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Ситуация в Херсонской области

Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.

В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.

По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.

Смотрите видео о том, какая обстановка в Херсонской области:

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