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Будут ограничения: Кривой Рог через 1,5 месяца останется без воды

Мария Тупик
8 июня 2023, 23:23 обновлено 8 июня, 23:45
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Вилкул сообщил, что для того чтобы Кривой Рог был с водой, нужно реализовать ряд важных проектов.
Килкул, Каховская ГЭС
Вилкул о ситуации в кривом Роге из-за подрыва Каховской ГЭС / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что это - при условии экономного потребления.

"Сегодня в 03:20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", – заявил он.

Вилкул сообщил, что для того чтобы Кривой Рог был с водой, нужно реализовать ряд важных проектов.

"За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Сегодня состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути решения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один - совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два - силами города. Ответственность огромная, времени очень мало", - сказал он.

Александр Вилкул добавил, что в Кривом Роге "Кривбассводоканал" работает почти круглосуточно в штатном режиме, качество воды контролируется специалистами. Он призвал жителей города экономить воду.

Смотрите видео о том, как проходит эвакуация в Херсоне:

Ситуация в Херсонской области

Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.

В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.

По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.

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