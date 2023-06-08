"Святее Папы Римского": российский генерал нагло пригрозил подрывом Киевской ГЭС

После того как оккупанты безжалостно подорвали Каховскую ГЭС, чем убили многих людей и животных, российский генерал Евгений Бужинский помечтал о подрыве Киевской ГЭС. Его раздражает, что украинцы "живут мирной жизнью". Об этом он лично заявил в эфире пропагандистского канала. Видео уже разлетелось в Сети.
Он захотел ударить по Киевской ГЭС, "чтобы просто показать". Оккупантский генерал цинично утверждает, что РФ должна якобы отомстить за Шебекино.
"Если уж дело дошло до уничтожения ГЭС, то возможно стоит присмотреться к началу этого каскада - Киевской ГЭС. Там прекрасное водохранилище, чуть выше Киева, 4 километров кубических воды. Я бы подумал об этом. Ударить, чтобы просто показать. Надо отвечать за Шебекино", - нагло сказал генерал.
Он прировнял оккупантов к Папе Римскому.
"Надо идти в Харьковскую область, потому что они там живут мирной жизнью: поставили артиллерию и издеваются над нашими пограничными городами. Просто уничтожают. А почему мы должны быть святее Папы Римского", - заявил кровожадный Бужинский.
Смотрите видео со скандальным заявлением российского генерала:
Ситуация в Херсонской области
Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.
В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.
По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.
Смотрите видео о том, какая ситуация в Херсонской области:
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