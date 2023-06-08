"Святее Папы Римского": российский генерал нагло пригрозил подрывом Киевской ГЭС

Российского генерала Евгения Бужинского раздражает, что украинцы "живут мирной жизнью".

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Российский генерал угрожает подрывом Киевской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия, росСМИ

После того как оккупанты безжалостно подорвали Каховскую ГЭС, чем убили многих людей и животных, российский генерал Евгений Бужинский помечтал о подрыве Киевской ГЭС. Его раздражает, что украинцы "живут мирной жизнью". Об этом он лично заявил в эфире пропагандистского канала. Видео уже разлетелось в Сети.

Он захотел ударить по Киевской ГЭС, "чтобы просто показать". Оккупантский генерал цинично утверждает, что РФ должна якобы отомстить за Шебекино.

"Если уж дело дошло до уничтожения ГЭС, то возможно стоит присмотреться к началу этого каскада - Киевской ГЭС. Там прекрасное водохранилище, чуть выше Киева, 4 километров кубических воды. Я бы подумал об этом. Ударить, чтобы просто показать. Надо отвечать за Шебекино", - нагло сказал генерал.

Он прировнял оккупантов к Папе Римскому.

"Надо идти в Харьковскую область, потому что они там живут мирной жизнью: поставили артиллерию и издеваются над нашими пограничными городами. Просто уничтожают. А почему мы должны быть святее Папы Римского", - заявил кровожадный Бужинский.

Смотрите видео со скандальным заявлением российского генерала:

Ситуация в Херсонской области

Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.

В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.

По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.

Смотрите видео о том, какая ситуация в Херсонской области:

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