Спас от потопа более 130 человек: на Херсонщине трагически погиб военный

Лодка, в которой был Владимир Кавулич, попала в сильное течение. Во время эвакуации людей погиб он вместе с побратимом.

https://glavred.info/ukraine/vryatuvav-vid-potopu-bilshe-130-lyudey-na-hersonshchini-tragichno-zaginuv-viyskoviy-10476565.html Ссылка скопирована

На Херсонщине погиб украинский военный Владимир Кавулич / Коллаж: Главред, фото: facebook/Настя Крем

Из-за действий российских оккупантов в Херсонской области погиб украинский военный - начальник координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124-й бригады ТРО Владимир Кавулич. Об этом сообщила его жена Анастасия на своей странице в Facebook.

Владимир вместе с побратимами организовали спасательную операцию после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Они спасали пострадавших людей, животных в тот момент, когда оккупанты обстреливали украинские земли, чтобы нанести больший ущерб.

По данным Анастасии, группа под руководством Владимира спасла более 130 жителей Херсонщины. Лодка, в которой был мужчина, попала в сильное течение. Вместе с Владимиром погиб и его побратим "Юг".

"Он (Владимир - Главред) был самым любящим и верным мужем. Лучшим папой для нашего сыночка Льва. Не буду писать здесь о личных моментах, ведь целую нашу жизнь не вместить в один пост. 5-го июля было бы 10 лет, как мы вместе, а 1-го сентября мы праздновали бы 8-ю годовщину брака", - пишет Анастасия.

На Херсонщине погиб украинский военный Владимир Кавулич / фото: facebook / Настя Крем

Она вспоминает своего любовника как мужчину со смелым и сильным характером. Владимир любил Украину и боролся за лучшее будущее для нее.

Ситуация в Херсонской области

Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.

В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.

По данным Херсонской ОВА на 8:00 8 июня, на правобережье области подтоплено 20 населенных пунктов. Эвакуация людей продолжается.

Смотрите видео о том, какая ситуация в Херсонской области:

Другие новости: