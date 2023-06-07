На Херсонщине плавают тела утопленников, а оккупанты не дают спасать людей - Зеленский

Российские оккупанты могут обстрелять украинских спасателей, которые будут пытаться эвакуировать украинцев, оказавшихся в ловушке.

https://glavred.info/ukraine/na-hersonshchine-plavayut-tela-utoplennikov-a-okkupanty-ne-dayut-spasti-vyzhivshih-zelenskiy-10476337.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал об ужасной ситуации на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромной территории. Сложнее всего эвакуировать людей из оккупированной территории, ведь оккупанты могут обстрелять спасательные группы, чтобы нанести как можно больший ущерб. Из-за этого по улицам буквально плавают трупы. Об этом открыто рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.

Он акцентировал внимание на том, что пытки, изнасилования и подобные преступления являются способом ведения войны РФ. При этом пока рано говорить о последствиях, ведь пока уровень воды не уменьшился, установить все не удастся.

Зеленский заявил, что после подрыва дамбы российские оккупанты бросили мирных людей на произвол судьбы, понимая, что они могут погибнуть.

"Погибли люди, животные. С крыш затопленных домов люди видят, как мимо плывут утопленники. Вы можете увидеть это с другой стороны. Очень тяжело вывозить людей из оккупированной части Херсонской области. Если наши силы попытаются их (людей, – Главред) вытащить, то по ним издалека будут стрелять оккупанты. Как только наши помощники захотят их спасти, их будут обстреливать", - сказал Владимир Зеленский.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о последствиях подрыва Каховской ГЭС:

Другие новости: