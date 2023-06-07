Катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС: поля могут превратиться в пустыни

Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины могут превратиться в пустыни.

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После уничтожения Каховской ГЭС поля могут превратиться в пустыни / коллаж: Главред, фото: Минагрополитики, скриншот: видео соцсети

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Известно, что на правобережье в несколько раз больше, чем на левом берегу, который находится под оккупацией.

Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает пресс-служба.

В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, из которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 млрд долларов.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем.

В министерстве сообщили, что террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты совершили экологическую катастрофу на Херсонщине:

Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб, как молодых так и взрослых особей. Только что закончился период нереста и вследствие падения уровня воды икра высохнет на смолотых участках.

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем в случае снижения "наводненной" волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

В результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн, или около 4 млрд грн. всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд грн

Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже в случае заполнения ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Все данные приведены только по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно будет сделать лишь тогда, когда уровень воды стабилизируется.

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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