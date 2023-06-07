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В Белом доме попустили Лаврова, который боится передачи F-16 Украине

Юлия Куришко
7 июня 2023, 12:19 обновлено 7 июня, 12:24
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Лавров волнуется, что передача истребителей F-16 Украине приведет к дальнейшей эскалации.
В Белом доме попустили Лаврова, который боится передачи F-16 Украине
Лавров боится эскалации войны / коллаж: Главред, фото: US Air Forse, скриншоты с видео

В Белом доме ответили на заявления министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова, который подчеркивает, что передача истребителей F-16 Украине приведет к эскалации.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Европейская правда.

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы обеспокоены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину", - отметил он.

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F-16 будут предоставлены в рамках долгосрочных оборонных потребностей Украины. Речь идет о том, чтобы помочь Украине обеспечить потребности для самозащиты, пояснил на брифинге Кирби.

Лавров ранее заявил, что Запад якобы готовится к тому, чтобы продолжать эскалацию войны. В частности, он утверждал, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие.

Кирби в ответ заявил, что это не США "разбрасываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как министр иностранных дел Лавров, президент Путин, а также спикер Путина Песков".

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Напомним, что Украину вооружат истребителями F-16. США поддержат обучение украинских пилотов истребителям четвертого поколения. В Белом доме подтвердили участие в "коалиции истребителей".

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и одержать победу в войне - Игнатий. F-16-многофункциональный боевой самолет, который на борту с противокорабельными ракетами способен навести порядок даже на море.

У Лаврова испугались ударов с F-16 по оккупантам в Крыму и тревожно обратились к США. В стране-агрессоре России боятся, что переданные Украине самолеты F-16, мол, "будут взлетать с аэродромов стран НАТО, а за штурвалами появятся иностранцы".

Больше интересных новостей:

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